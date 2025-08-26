El CSD destinará 21,7 millones de euros en subvenciones directas al deporte español

Archivo - Imagen del presidente del CSD, Jose Manuel Rodriguez Uribes, durante la presentación de la Ryder Cup 2031. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha anunció este martes que el Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de subvenciones directas por valor de 21,7 millones de euros a diferentes ámbitos y proyectos clave del deporte español como mejora de instalaciones y organización de eventos.

"El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos Reales Decretos que permitirán al CSD destinar 21,7 millones de euros a la creación de una plataforma de datos pionera en el deporte español, a la mejora de instalaciones en el CAR de Sant Cugat y en el Centro Especializado de Alto Rendimiento de vela de Santander, a la organización de eventos internacionales de primer nivel y al impulso del deporte femenino y paralímpico", expuso el propio CSD en un comunicado.

El primer Real Decreto "contempla la concesión directa, con carácter excepcional y por razones de interés público, económico y social, de subvenciones por valor de 16,7 millones de euros a la organización de competiciones deportivas de relevancia internacional y a la promoción de la excelencia en el alto nivel".

Estas ayudas irán destinadas al Gran Premio de España de F1, a la celebración de la Ryder Cup de golf de 2031, a las Series Mundiales de rugby 2026 y 2027, a la organización del Rally Islas Canarias, a la eliminatoria de la Copa Davis de tenis, a la participación del equipo español en la Billie Jean King Cup y a la celebración del Campeonato de Europa de descenso en bicicleta de montaña.

Además, con este Real Decreto, el Gobierno de España refuerza también su compromiso con la igualdad en el deporte, con subvenciones a la Liga Femenina de baloncesto y a la Vuelta femenina. Por otro lado, el deporte practicado por personas con discapacidad es otro de los ejes prioritarios de este paquete de ayudas, que prevé dos subvenciones al Comité Paralímpico Español.

Una de ellas va destinada a la participación de la delegación nacional en los Juegos Paralímpicos de la Juventud y en los Campeonatos del Mundo de atletismo y natación y otra, para la remodelación y adecuación de su nueva sede. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por su parte, será beneficiaria de una subvención que tendrá como fin cubrir los gastos de la unidad de deporte del Hospital de Parapléjicos de Toledo, así como los tratamientos, el control y seguimiento de deportistas con lesión medular.

Asimismo, el CSD contribuirá a la modernización de las instalaciones y espacios deportivos del Centro Especializado de Alto Rendimiento Príncipe Felipe de Santander. El Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat también se beneficiará de este paquete de ayudas directas, pudiendo destinar dinero a la financiación de gastos corrientes de funcionamiento y a la construcción de nuevas instalaciones y a la mejora de sus actuales infraestructuras.

Para garantizar la igualdad de oportunidades entre los deportistas de todo el territorio nacional, por su parte, el CSD financiará los desplazamientos de quienes residen en las Islas Canarias y Baleares y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Además, concederá una subvención a la Fundación Deporte Joven para impulsar competiciones y programas de fomento del deporte y hábitos saludables entre la juventud.

Por otro lado, el segundo Real Decreto "regula la subvención de 5 millones de euros al Comité Olímpico Español (COE) para la creación de un programa de datos pionero en el deporte español". Este proyecto tiene como objetivo "mejorar el rendimiento deportivo e impulsar la investigación en el deporte mediante el uso de inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia".