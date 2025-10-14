Damián Quintero se retirará tras los Mundiales de noviembre

Archivo - Damián Quintero muerde su medalla de plata olímpica a su llegada a Madrid de los Juegos de Tokio - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 14 Oct.

El laureado karateca español Damián Quintero anunció este martes que pondrá fin a su carrera deportiva tras más de 20 años en la alta competición después de la disputa de los Mundiales de Karate que acogerá El Cairo entre el 27 y el 30 de noviembre.

"Querido karate, es hora de decirte adiós. Ha sido un viaje increíble, pero todos los caminos llegan a su fin. Te convertiste en lo más importante del mundo para aquel niño de seis años que te descubrió al salir del colegio. Y cambiaste su vida. Gracias a ti, dejé mi casa para comenzar una etapa que hoy dura ya más de 20 años", señaló Quintero en un vídeo en su cuenta oficial de 'Instagram'.

El deportista recordó que el karate le ha llevado "a disfrutar y celebrar para España más de 130 medallas". "He sido campeón del mundo, de Europa y medallista olímpico en la única oportunidad que nos dieron para demostrarle al mundo lo bonito que es nuestro deporte", remarcó.

"Pero aún nos queda una última parada en este camino y será en el Mundial de El Cairo a finales de noviembre, para despedirnos como se merece. Te he dado todo lo que tenías siempre y esta vez no va a ser menos. Nos vemos dentro de poco para nuestro último baile", sentenció el español.

Damián Quintero es uno de los mejores karatecas de la historia en la modalidad de kata donde tiene un total de nueve medallas mundiales (dos de ellas de oro) y 27 europeas (13 doradas), además de haberse colgado la medalla de plata olímpica en los Juegos de Tokio de 2021.