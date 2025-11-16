David Cantero y Sara Guerrero lideran el festival del triatlón español en Florianópolis

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El triatleta español David Cantero logró este domingo la victoria en la Copa del Mundo de Florianópolis (Brasil), donde la prueba femenina tuvo podio español con Sara Guerrero, Marta Pintanel y Miriam Casillas.

Cantero se rehizo en la carrera a pie para remontar un minuto de desventaja con la bicicleta para ganar el último oro de la Copa del Mundo 2025. El español, de 22 años, superó a Igor Dupuis en el tramo final y logró el gran broche a su primera campaña completa en la elite.

Mientras, la prueba femenina tuvo color español. Luciendo el número uno y tras un segundo puesto hace dos semanas en Chile, Guerrero deslumbró en Florianópolis para lograr su primer oro. Pintanel obtuvo su primer podio y Casillas, que venía de ganar la cita chilena, se llevó el bronce.