Decathlon inicia el proceso de selección para formar el equipo de su nueva tienda en Madrid. - DECATHLON

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Decathlon, la marca multideporte mundial, ha iniciado una campaña de contratación con motivo de la inauguración de su nueva tienda en Madrid, ubicada en la calle Santa María de la Cabeza, que tiene previsto abrir sus puertas este mes de abril.

En total, Decathlon prevé incorporar 17 vendedores y vendedoras, 10 de ellos especializados en ciclismo, que se sumarán al equipo del nuevo establecimiento. Además, la compañía busca 3 perfiles de técnicos de taller, con el objetivo de dar un servicio profesional, cercano y accesible a los deportistas en su día a día.

En concreto, Decathlon apuesta por colaboradores apasionados por el deporte, con orientación a la venta asesorada, capaces de ofrecer un servicio adaptado a las necesidades de cada cliente y contribuir a mejorar la experiencia, tanto en el comercio físico como en el digital.

Así, las personas seleccionadas formarán parte de un entorno de trabajo dinámico en el que podrán asumir responsabilidades desde el primer día, participar en la toma de decisiones y desarrollar su carrera profesional en la compañía.

Decathlon fomenta la formación continua y la promoción interna como pilares clave de su modelo de gestión de personas, impulsando el desarrollo de las habilidades de cada colaborador. De esta forma, se favorece que cada uno construya su propio recorrido profesional dentro de la organización.

"Esta nueva tienda está en una de las zonas de Madrid que tiene alma propia, y precisamente por esto, encontrar a las personas que formarán parte de este proyecto es un reto que nos ilusiona y motiva. Para esta nueva apertura buscamos a 20 personas que vivan el deporte con pasión, que disfruten del trabajo en equipo y que quieran crecer con nosotros desde el primer día. En Decathlon apostamos por el desarrollo profesional de todos nuestros miembros, por esta razón buscamos un equipo de personas con energía, ilusión y ganas de dejar huella, contribuyendo a inspirar a los madrileños a través del deporte", comentó Nuria Andrés, directora de la nueva tienda de Decathlon.