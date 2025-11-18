'Decathlon' se prepara para las Navidades con su Calendario de Adviento más deportivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Decathlon' se prepara ya para la llegada de las Navidades y para ello propone ideas para regalos a través de su Calendario de Adviento "más deportivo y 'trendy'" con 24 productos que invitan a disfrutar del deporte, cuidar la salud, pasarlo bien durante la temporada navideña y para empezar el nuevo año de la mejor manera.

Así, según indica la compañía de equipamiento deportivo en nota de prensa, en este calendario se pueden encontrar desde las zapatillas más deseadas de 'Nike x Jacquemus', pasando por el reloj GPS de 'KIPRUN' para cumplir todos los objetivos de los 'runners', hasta una bicicleta eléctrica para dejar el coche aparcado en 2026.

Entre los productos favoritos, 'Decathlon' apunta las 'Moon Shoes SP Jacquemus University' en color rojo, "el complemento perfecto para destacar en el día a día" y "para quienes buscan un zapato de diario con estilo" o la 'Weekender Bag Solognac', "ideal para escapadas de fin de semana, ya sea a la montaña, a cazar o para cualquier aventura corta que requiera espacio y practicidad".

Por su parte, para los amantes del camping o los festivales al aire libre, la 'Tienda 2 Seconds Quechua' "es la opción perfecta" gracias a a que es "rápida de montar, ligera y sin complicaciones", mientras que en el terreno deportivo sobresalen las botas de fútbol 'Antoine Griezmann CLR 7 Elite', "un acierto seguro para cualquier fanático del fútbol, desde quienes empiezan a dar sus primeros pasos hasta los que juegan como verdaderos profesionales".

Para explorar la naturaleza, la bicicleta eléctrica de montaña 'Rockrider 29"' "permite recorrer senderos y rutas largas sin esfuerzo, haciendo del ciclismo una experiencia divertida y accesible". Los corredores encontrarán en la gorra 'KIPRUN' "un accesorio técnico que, gracias a sus colores vivos, funciona también como un pop de color en cualquier conjunto", y para quienes prefieren disciplinas como pilates o yoga, los leggings 'Maeva Performance' "aportan confort y flexibilidad, perfectos tanto para entrenar en el gym o como para disfrutar de momentos de bienestar en casa".

Estos son los 24 productos que ofrece 'Decathlon' en Calendario de Adviento:

1. Zapatillas Moon Shoe SP Jacquemus University Red.

2. Sudadera con cremallera unisex, Elementals, beige.

3. Casco de esquí con visera adulto Wedze PST 500.

4. Bolsa Viaje Transporte Material Caza Solognac Marrón Algodón Encerado 80 Litros.

5. Kit 4 Bandas Elásticas Entrenamiento 15-25-35-45 kg.

6. Guantes Boxeo Adulto Negro Interior 100 % Ventilado.

7. Malla deportiva de mujer Maeva Performance.

8. Chaleco trail running competición portabidones Unisex.

9. Tabla Surf Fish Verde Oscuro 5'8 Cajetines Futures Sin Quillas.

10. Mini Stepper MS100.

11. Pala de pádel adulto - Kuikma PR OPEN Rojo.

12. Esquíes Alpino con fijaciones Niños Wedze Boost 500.

13. Máscara snorkel Easybreath 900.

14. Chaqueta Caza Solognac.

15. Esterilla Pilates Azul Confort 10 mm Grosor.

16. Bicicleta eléctrica de montaña 29" Rockrider.

17. Kit Señuelos Flexibles Montados Natori SHD 105 / GRB 110 RTC.

18. Tienda de campaña 2 personas Quechua.

19. Cojín Masaje Térmico.

20. Gorra de running Hombre Mujer - KIPRUN 5 piezas turquesa amarillo.

21. Reloj GPS Kiprun 500 By Coros - Negro.

22. Botas de fútbol CLR 7 Elite SG Red Storm Antoine Griezmann.

23. Diana electrónica para dardos ED110.

24. Aletas natación cortas Silifins 500 tricolor azul amarillo.

A través de este Calendario de Adviento, Decathlon busca ofrecer una guía inspiradora y funcional que invita a moverse, explorar nuevas aficiones y cerrar el año y empezar 2026 con energía, bienestar y una buena dosis de deporte.