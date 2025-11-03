El Desafío Barceló cierra en Sanxenxo la temporada 2025 de los 6 Metros

Archivo - El Desafío Barceló cierra este fin de semana en Sanxenxo la Liga Española de la clase 6M - SAILINGSHOTS BY MARIA MUIÑA - Archivo

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad pontevedresa de Sanxenxo pondrá este fin de semana el punto final a la temporada 2025 de la clase 6 Metros con la disputa del Desafío Barceló, una cita decisiva que coronará al nuevo campeón nacional y definirá el podio final de la Liga Xacobeo.

El Bribón, patroneado por el Rey Juan Carlos y vigente campeón del mundo tras su triunfo en Nueva York, parte entre los grandes aspirantes al título. Su principal rival será el Titia de Mauricio Sánchez-Bella, subcampeón en la cita estadounidense y candidato directo a hacerse con el campeonato nacional, en un duelo que se prevé ajustado desde la primera salida.

También buscarán protagonismo el Alibaba II de Miguel Lago, que parte con opciones de completar el podio liguero, y el Stardust de Santiago Campos, junto a una flota en la que figuran los clásicos Ian (Ricardo Frade), Joy (Nacho del Toro) y Acacia (Alicia Freire).

El programa prevé un máximo de cuatro mangas, con las primeras salidas fijadas para el sábado 8 a las 13.00 horas y un tiempo límite de salida para la última prueba el domingo 9 a las 15.00 horas. La igualdad en la clasificación anticipa una competición abierta en la que cualquier role o cambio de viento podría ser decisivo.

Con el Desafío Barceló, Sanxenxo volverá a reunir este fin de semana a la élite nacional de los 6 Metros para cerrar un año marcado por la emoción y la competitividad en la Liga Xacobeo 2025.