El director del Dakar visita las instalaciones de EBRO y muestra su respaldo al equipo español

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director del Rally Dakar, David Castera, visitó este martes la sede de EBRO, en la Zona Franca en Barcelona, para conocer en primera persona la dimensión industrial de la marca, en un momento clave para el equipo que debutó en octubre en el Rally de Marruecos y que afronta ahora el Dakar, con su división EBRO Audax Motorsport.

Castera, en representación de Amaury Sport Organisation (ASO), la empresa organizadora del rally, fue recibido por Pedro Calef, CEO de EBRO; Vicenç Aguilera, consejero de EBRO EV Motors; Ariel Jatón, coordinador técnico del proyecto Dakar; y la piloto Laia Sanz. En este encuentro, compartieron la visión estratégica del proyecto y explicaron al director del Dakar la capacidad de producción de la marca y los planes de futuro.

"ASO y todos los equipos del Dakar están muy orgullosos de acoger a un nuevo constructor como EBRO. Siempre es una excelente noticia para el rally, para su historia y para su imagen, sobre todo porque EBRO se posicionó inmediatamente en la vía del deporte desde su lanzamiento. Estamos encantados de poder acompañarlos, asistirlos y de que el Dakar contribuya a dar proyección a su marca", valoró Castera.

El director del Dakar también explicó que la "colaboración con Laia Sanz da aún más sentido" al proyecto de EBRO. "Es una piloto experimentada y es una historia muy bonita: coherente, inteligente, inspiradora y con una gran imagen femenina", apuntó durante su visita, en la que pudo ver las líneas de producción de los vehículos de serie de la marca, así como las nuevas líneas que se están construyendo, en un complejo de 307.000 metros cuadrados en el que, desde el inicio de su actividad en noviembre de 2024, se han fabricado más de 10.000 unidades.

Por su parte, Pedro Calef, 'CEO' de EBRO, comentó que la visita de David Castera "refleja el interés mutuo que genera la entrada de un fabricante como EBRO, con su legado y su capacidad industrial, en la competición de rally más importante del mundo". "Hemos compartido nuestra visión del proyecto y estamos alineados en el objetivo de construir una historia de éxito", subrayó.

EBRO Audax Motorsport debutó en el pasado Rally de Marruecos, en octubre, con la piloto Laia Sanz al volante, finalizando entre los 20 primeros. "En el Rally de Marruecos, Laia rodó muy bien y el equipo firmó un primer éxito prometedor. Creo que pueden ir aún más lejos en el Dakar, donde la competencia es todavía más fuerte. Con la regularidad, la resistencia y la madurez que han demostrado, podemos esperar cosas muy buenas de EBRO y de Laia Sanz", zanjó Castera.