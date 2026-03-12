Distrito Estudio revela su fórmula para potenciar el rendimiento diario con solo tres horas de entrenamiento semanales. - DISTRITO ESTUDIO

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cadena de boutiques de entrenamiento y bienestar Distrito Estudio, que cuenta con 16 centros en España, revela cuál es su fórmula para mantener una buena condición física y rendir mejor en el trabajo y en la vida diaria sorteando el argumento de la falta de tiempo para no entrenar de forma regular.

Desde Distrito Estudio recuerdan que no es necesario dedicar grandes bloques de tiempo al deporte para notar resultados sino entrenar de forma inteligente, constante y con el acompañamiento adecuado. "Con dos o tres sesiones semanales bien estructuradas podemos mejorar notablemente nuestra energía, la capacidad de concentración y nuestra resistencia", apuntó Marco Fernández Riesco, miembro del área técnica de la cadena especializada en entrenamiento funcional y clases dirigidas de alta eficiencia.

"El objetivo no es entrenar más, sino entrenar mejor: sesiones cortas, variadas y adaptadas al nivel de cada persona", añadió Fernández Riesco.

Con este propósito, Distrito Estudio ha seleccionado cinco recomendaciones para aquellas personas que buscan potenciar su rendimiento diario -físico y mental- sin necesidad de pasar horas en el gimnasio.

Estas pautas empienzan por que tres horas a la semana son suficientes para notar mejorías claras en resistencia, fuerza básica y sensación de energía general; y la segunda, que la duración ideal de las sesiones como Bootcamp, Strength, D45, Yoga, Pilates o WOD que combinan estímulos -trabajo de fuerza, intervalos de cardio, estabilidad y core- es de 45 minutos.

"Muchas personas abandonan porque piensan que necesitan dedicar demasiado tiempo al entrenamiento. En realidad, la clave está en encontrar sesiones bien estructuradas que permitan trabajar todo el cuerpo de forma eficiente y constante", explicó Fernández.

La tercera, priorizar la constancia frente a la intensidad. "Es preferible entrenar dos o tres veces por semana durante todo el año que hacer esfuerzos puntuales muy intensos que terminan en abandono o lesión", añadió el experto de Distrito Estudio.

La importancia de la nutrición como parte del rendimiento diario e incluir una fuente de proteína de calidad -ya sea en forma de comida sólida o batido- para ayudar a la recuperación muscular, y la correcta hidratación y entre siete y ocho horas de descanso son las últimas recomendaciones de la cadena de boutiques parar mejorar el rendimiento cognitivo, la capacidad de concentración y la tolerancia al esfuerzo físico.