El doble scull y el cuatro scull españoles se meten en semifinales del Mundial

Campeonato del Mundo absoluto y paralímpico de remo - FER

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegación española en el Campeonato del Mundo absoluto y paralímpico de remo, que se está disputando en Ámsterdam (Países Bajos), metió este martes al doble scull y cuatro scull en semifinales.

Rodrigo Conde y Caetano Horta continuaron su buen debut de la jornada inaugural llegando a semifinales en el doble scull masculino, con un segundo puesto en su ronda, solo por detrás de la dupla de Gran Bretaña, y con un tiempo de 6:48.57.

Además, en su debut en el lago Bosbaan de la localidad neerlandesa, el cuatro scull de Igor Teixidor, Jordi Jofre, Manel Balastegui y Gonzalo García, doble finalista B en el circuito de la Copa del Mundo 2026, logró el pasaporte para las 'semis' del jueves por tiempos como cuartos de su serie (6:22.97).

Por otro lado, el PR3 paralímpico, cuarto en la Copa del Mundo de Lucerna, formado por Rocío Fraguela, Elur Alberdi, Daniel Díaz, Marc Vila y la timonela Ainoa Masana no alcanzó la gran final, y competirán en el final B, tras ser quintos con un tiempo de 8:52.13.

Por su parte, el cuatro sin timonel de Jorge Flavio Knabe, Eric Pastor, Pau Sánchez y Dennis Carracedo fue sexto (6:41.51), sin llegar a semifinales, y competirá ahora en la final C.