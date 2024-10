INEOS Britannia suma dos victorias que abren la America's Cup (4-2)

October 16, 2024. Louis Vuitton 37Th America's Cup, Race Day 4, Race 6. EMIRATES TEAM NEW ZEALAND, INEOS BRITANNIA

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La final de la 37ª America's Cup de Barcelona se abre tras las dos regatas disputadas este miércoles, ganadas ambas por el INEOS Britannia ante el Emirates Team New Zealand para situar el 4-2 en el marcador del America's Cup Match y dar emoción a la lucha por la 'Jarra de las Cien Guineas', con un primer triunfo fácil para los británicos debido a un problema en la presalida para los 'kiwis' y una segunda regata muy emocionante, la más igualada en lo que va de final, que confirmó que los británicos pueden dar todavía más guerra al 'Defender' en Barcelona.

Dos regatas bien distintas en cuanto a condiciones de viento y mar y sobre todo en cuanto a desarrollo. Pero el punto de conexión entre ambas regatas fue que hubo un único ganador; el INEOS Britannia con su 'Britannia II' volando sobre las aguas, bastante bravas esta vez, de la costa catalana. Lección táctica de Sir Ben Ainslie y Dylon Fletcher, en una segunda regata de las más emocionantes que se han visto en todo lo que va de Copa del América.

Con un tiempo de 28:13 minutos en una regata a 8 mangas, el AC75 británico le sacó apenas 7 segundos al 'Taihoro'. En cambio, en la primera regata, los británicos ganaron con 1:18 minutos de margen tras el error neozelandés en la presalida, cayendo en un pozo de viento y planchando el barco para tardar más de 7 minutos en poder recuperar el vuelo.

El vigente campeón intentó virar pero fue incapaz y llegó a ir prácticamente parado, con apenas 3 nudos de velocidad por los 30 a los que iba el INEOS Britannia, que aún así no salió rápido, pasando hasta dos veces por el lado del varado 'Taihoro' neozelandés. De todos modos, INEOS logró salir con la tranquilidad de ver al rival incapaz de levantar el vuelo y de coger velocidad, haciéndose rápido con una ventaja amplia y esperando a la decisión del equipo defensor, que finalmente fue acabar los 6 pasos de boya establecidos.

Totalmente radical el guión de batalla al de la segunda regata. Primero, porque ya de inicio se vivió una lucha brutal en la presalida, con INEOS saliendo con unos 10 nudos más de velocidad que el Emirates, que al final optó por virar e ir por el lado derecho del campo de regatas, con los británicos por el izquierdo. Salieron casi a la par, pero esa diferencia de velocidad permitió al INEOS tener algo de ventaja inicial.

Pese a que el Emirates Team New Zealand intentó ponerse en cabeza con una estrategia arriesgada de ir a buscar la zona más limpia del campo de regatas alejándose del barco británico, los cruces permitieron al 'Britannia II' seguir en cabeza pese a algunos instantes en los que los 'kiwis' fueron virtualmente por delante. Con una diferencia que iba de los 6 a los 9 segundos por los primeros pasos por las balizas de babor y estribor, el INEOS fue creyendo en que podía ganar un 'match race' puro y así lo hizo.

Una doble victoria moral en dos escenarios bien distintos. Y, en cuanto a la enorme lucha cuerpo a cuerpo de la segunda regata, esa inyección anímica es el doble de importante ya que es el primer triunfo que el INEOS Britannia, y casi la totalidad de los desafíos ya eliminados, logra en una regata igualada ante un ETNZ que, cuando había perdido hasta ahora, lo había hecho por errores mecánicos o hasta por rayos y tormentas, no por verse superado en el agua en el mano a mano.

Con estas dos victorias la final del America's Cup Match se pone 4-2, más igualada que no con el 4-0 al que se llegaba a esta jornada del miércoles. Un atisbo de esperanza para el INEOS Britannia, el 'Challenger of Record' de esta 37ª edición de la Copa del América, mientras que el 'Defender' y organizador puede haber hallado el aliciente que le faltaba; un poco más de rivalidad y nivel del contrario para asestar un golpe definitivo que, pase lo que pase, ya no se verá este viernes sino más adelante, ya que el ganador será quien llegue antes a los siete triunfos.