España se acerca a semifinales del Preolímpico femenino con un triunfo ante Gran Bretaña

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de hockey hierba ha superado este domingo a Gran Bretaña (1-0), el rival más fuerte del Grupo B, en su segundo encuentro del Preolímpico, que se celebra en Valencia y en el que se reparten tres plazas para los Juegos de París 2024, gracias a un solitario tanto de Blanca Álvarez y a la soberbia actuación de Clara Pérez en la portería.

Las 'RedSticks' buscaron sorprender a las británicas con velocidad a la contra, pero en estático no lograban romper la defensa en zona rival. Hannah French estuvo a punto de cazar una bola suelta con la portería vacía, pero no logró materializar la acción. Justo a la mitad del cuarto, Blanca Pérez provocó el primer penalti córner para España, que paró Sabbie Heesh, y poco después fue Gran Bretaña la que no supo aprovechar su ocasión de PC.

En el segundo periodo, Coti Amundson desbarató otra opción de penalti córner de la selección número seis del ranking, dirigida por David Ralph, que tampoco materializó su tercer y su cuarto PC frente a una España que perdió algo de posesión de bola y defendió más que en el primer cuarto.

La portera Clara Pérez, MVP del encuentro, se erigió en salvadora con una doble intervención para rechazar los disparos de Laura Roper y Sarah Jones en el tercer cuarto, antes de que las de Carlos García Cuenca rozasen el tanto en un pase de Alejandra Torres-Quevedo dentro del área a Patricia Álvarez que la portera Sabbie Heesh desbarató.

España arrancó en inferioridad numérica el último periodo por la tarjeta amarilla que vio Bego García en el cuarto anterior (min.43). Aun así, en el minuto 50, Patricia Álvarez, en una brillante jugada individual, se deshizo de Giselle Ansley entrando al área para anotar el único tanto del partido.

En el minuto 53, Clara Pérez todavía apareció para salvar a las 'RedSticks' en un nuevo PC británico. "Ha sido un partido muy duro. Hemos tenido los dos equipos oportunidades para llevarnos la victoria, pero la suerte nos ha favorecido a nosotras. Estoy muy contenta por mí, por el partido que me ha salido, pero también por el equipo. Vamos partido a partido. El objetivo era ganar hoy y ahora es ganar el martes. Ya veremos después qué pasa", indicó la guardameta.

España jugará este martes (12.00) el tercer y último partido del grupo contra Canadá, que perdió 2-0 ante Gran Bretaña y ha ganado 3-0 a Malasia, rival al que las 'RedSticks' golearon en su estreno (7-0).