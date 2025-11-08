España cae ante Irlanda en un test de primer nivel en Butarque

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de rugby perdió (24-61) ante la potente Irlanda en un test de nivel para los 'Leones' celebrado en un Estadio de Butarque en Leganés (Madrid) vestido de gala para empujar al crecimiento competitivo de la anfitriona.

Más de 11.000 espectadores acompañaron a España ante Irlanda, una de las potencias mundiales del rugby, y los 'Leones' mostraron garra, orgullo y su afán por crecer antes estos rivales. El conjunto irlandés tomó la delantera en el marcador gracias al ensayo del segunda línea Darragh Murray, convertido por Harry Byrne (0-7).

Sin embargo, en el minuto 12, el tercera línea irlandés Ruadhan Quinn vio la primera tarjeta amarilla del choque y España aprovechó la superioridad numérica. El talonador Santiago Ovejero se hizo fuerte para anotar el primer ensayo español (5-7). Irlanda respondió con Michael Milne y una nueva conversión de Byrne (5-14).

A pesar de jugar con un hombre menos de nuevo, la calidad irlandesa se impuso y engordó el marcador (5-28). La anfitriona recortó con Vicente Boronat pero antes del descanso llegó otro golpe de Irlanda (10-42). España aguantó el ritmo frenético en el segundo tiempo y, pese a la desventaja, no bajó los brazos.

Los de Pablo Bouza recortaron con Ekain Imaz y Gonzalo López Bontempo y el seleccionador dio minutos a la segunda unidad en los últimos minutos, entre ellos, al debutante Nicolás Infer. Con el tiempo ya cumplido, Ekain Imaz logró su doblete personal, y la conversión de López Bontempo puso el 24-61 definitivo.

"Por momentos, el partido fue más parejo. Irlanda nos obligó a mantener un nivel altísimo en el contacto y en la velocidad de ejecución, y ahí es donde debemos seguir creciendo", dijo un Bouza que "tuvo una de sus mejores semanas de entrenamiento desde que comenzó el proyecto" y que "la actitud fue ejemplar, incluso en los momentos más duros del partido".

"Jugar ante más de diez mil personas en España es un lujo. El público estuvo de diez y los jugadores lo sintieron. Nos hubiese gustado mantener el partido más igualado, pero la experiencia fue muy valiosa para todos. Si no me equivoco llevo 17 partidos con España, y este ha sido el mejor recibimiento dentro y fuera del estadio desde que estoy aquí", terminó.