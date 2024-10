España se juega este sábado ante Fiyi su billete para el Mundial 2025

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de rugby XV afronta este sábado ante Fiyi en el Sevens Stadium de Dubái (18.30 hora peninsular española) su último partido del WXV3, competición internacional de selecciones auspiciada por World Rugby, en el que además de lograr el título de la categoría podría sellar su billete para el Mundial de Inglaterra 2025.

'Las Leonas' podrían clasificarse matemáticamente para la cita mundialista incluso antes de jugar, si Samoa cayese ante Madagascar o Hong Kong perdiese ante Países Bajos. Si sus rivales directos ganan sus encuentros, las españolas necesitarán al menos un empate ante las oceánicas para lograr el pase.

Las de Juan González Marruecos, líderes del WXV3, no han concedido ni un solo punto en el torneo, superando tanto a Madagascar (83-0) como a Países Bajos (0-20), y junto con Inglaterra, líder del WXV1, es el único equipo que ha alcanzado tres cifras en su total de puntos anotados (103). Amalia Argudo, que protagonizó cuatro de las siete rupturas defensivas de 'Las Leonas' en el torneo, es la líder de anotación española esta temporada con 46 puntos.

El staff español ha hecho sólo un cambio en el XV inicial respecto al encuentro ante las 'Oranje': Sidorella Bracic entra en el pilier derecho por Mireia De Andrés. En el banquillo Anna Puig también es novedad y podría disputar sus primeros minutos en el torneo. España y Fiyi solo se han enfrentado una vez, en este mismo torneo la pasada temporada, un encuentro que se saldó con una victoria para 'Las Leonas' (26-19).

González Marruecos explicó que esta semana han "priorizado tener buenos momentos de calidad de entrenamiento además del descanso necesario", algo "muy importante" después de cinco semanas y tres partidos consecutivos. "Desde el principio hemos tratado de tomar el torneo al completo, sin darle a ningún partido una trascendencia diferente y no vamos a cambiar eso ahora", manifestó, insistiendo en que se van a enfrentar a "un muy buen equipo".

"Nosotras vamos a seguir explotando nuestra defensa, que ha sido muy sólida y nos ha dado la oportunidad de tener 0 puntos en el marcador en contra, y en ataque seguir haciendo las cosas en las que somos buenas. Sabemos lo que es Fiyi, su estilo de juego, y nos vamos a adaptar y a tener más precauciones respecto del juego más desestructurado y adaptativo de fiyianas, pero por nuestra parte lo enfocamos en hacer las cosas que sabemos que hacemos bien todavía mejor", continuó.

Por su parte, la capitana española, Laura Delgado 'Bimba', aseguró que "el juego desestructurado, el juego en continuidad y su rapidez fuera" hace que se pueda esperar "cualquier cosa" de su rival. "Estamos muy enfocadas en nosotras y en nuestros fuertes. La motivación tiene que venir de casa. Llevamos muchos meses trabajando por un objetivo, ¿cómo no vas a estar motivada?. Lo que hago es intentar trabajar con las jóvenes la tranquilidad, transmitirles que es un partido más de rugby, y que si nuestro foco se descentra y se va a lo emocional eso puede ir en nuestra contra", indicó.

En este sentido, trata de conseguir que las más jóvenes "se sientan seguras", recordando que "el trabajo ya está hecho". "Es un partido más de rugby, uno muy importante, pero un partido al fin y al cabo. Nuestro objetivo principal es ganar el campeonato, ganar los tres partidos. El encuentro de Fiyi tiene una trascendencia que es evidente, no podemos negarlo. Pero es muy importante que todas las jugadoras, las que empecemos el partido y las que lo terminen, estén muy centradas en su rol, en el trabajo que tienen que hacer y que sean las mejores en esas pequeñas cosas", manifestó.

Por último, la cocapitana Alba Vinuesa coincidió en que deben "potenciar" sus "fuertes" atacando las partes que "no han desarrollado tanto, como por ejemplo el contraataque". "Esta clasificación no es solo por nosotras, es por todas las que estuvimos y estuvieron en Parma y no lo consiguieron. Las que estuvimos allí tenemos una espinita clavada, pero no pensamos tanto en ello, pensamos en el grupo de ahora y en esta clasificación. Esta sí la vamos a conseguir", finalizó.