España se queda sin representantes individuales en el Mundial de Bádminton

España se quedó este martes sin representantes individuales en el Campeonato del Mundo de Bádminton que se está celebrando en París tras las eliminaciones de Pablo Abián y Clara Azurmendi, quedando como única opción ya el dobles formado por Rubén García y Carlos Piris.

El veterano jugador aragonés no pudo darse una alegría en su decimocuarta presencia en un Mundial y fue eliminado por el inglés Ethan Rose en tres parciales (21-9, 17-21 y 21-12). Abián no empezó nada bien, pero fue capaz de reaccionar en un segundo juego que dominó de principio a fin para forzar una manga definitiva donde su rival se rehizo y se llevó el triunfo tras un parcial clave de 8-2.

Además, en el cuadro femenino, Clara Azurmendi, tampoco pudo avanzar a la segunda ronda al caer por 21-14 y 21-16 en su complicado estreno ante Lin Hsiang Ti, de China Taipei y número 21 del ranking. La donostiarra no pudo contener a la asiática en el primer parcial donde ya perdió terreno demasiado pronto, pero mejoró en el segundo donde fue siempre a remolque. Sin embargo, llegó con opciones al tramo decisivo (17-15), pero recibió un parcial decisivo de 3-0 para decir adiós.

Por otro lado, en las modalidades de dobles tampoco hubo buenas noticias. Paula López y Lucía Rodríguez no pudieron sumar su segunda victoria y perdieron 21-15 y 21-11 ante las taiwanesas Chang Ching Hui y Yang Ching Tun cayeron ante la pareja inglesa formada por Callum Hemming y Estelle van Leeuwen por 21-16, 17-21 y 21-14.

De este modo, tras esta segunda jornada del campeonato sin triunfos, la representación española queda en manos del dobles masculino de Carlos Piris y Rubén García, que este lunes avanzaron de ronda y que este miércoles tendrán el complicado reto de enfrentarse a los segundos favoritos, los chinos Liang Wei Keng y Wang Chang.