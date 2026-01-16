España tumba a Montenegro (6-14) y presiona a Serbia y Hungría

Archivo - El jugador de waterpolo español Álvaro Granados - Alvaro Diaz / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección española de waterpolo masculino ha ganado este viernes a Montenegro (6-14) en la primera jornada del Grupo E de la Ronda Principal del Campeonato de Europa, que se está disputando en Belgrado (Serbia), y ha arrancado esta fase con una victoria de peso apoyada en un gran partido de Unai Aguirre en la portería y de Álvaro Granados, máximo goleador del encuentro, para presionar a Serbia y Hungría en la pelea por las semifinales.

El triunfo ante Montenegro, el noveno seguido ante el combinado balcánico, permite al combinado español seguir dependiendo de sí mismo y mantener la presión sobre Serbia y Hungría, las dos selecciones que marcan el corte, a la espera de completar la jornada, en este Grupo E de la Ronda Principal.

El equipo de David Martín salió concentrado desde el inicio en la piscina del Belgrado Arena y encontró pronto el liderazgo ofensivo de Álvaro Granados, ausente por sanción en el último duelo de la Ronda Preliminar ante Países Bajos y que regresó con hambre de goles y protagonismo y abrió el marcador desde el punto de penalti.

Pese a algunas imprecisiones iniciales en superioridad, España fue ampliando la renta con los tantos de Roger Tahull y una vaselina precisa de Granados para cerrar el primer cuarto con un sólido 1-4. Montenegro trató de crecer en el segundo periodo, pero se estrelló una y otra vez contra Unai Aguirre, determinante bajo palos.

Biel Gomila, con apenas 19 años, firmó un gol de mucha madurez entre dos defensores, Pol Daura amplió la ventaja con un lanzamiento lejano y Granados volvió a castigar desde larga distancia. Aguirre redondeó su actuación deteniendo un penalti y Alberto Munarriz cerró el cuarto desde los cinco metros para llevar el partido al descanso con un claro 3-9.

Tras el paso por vestuarios, España no bajó el ritmo y terminó de encarrilar el triunfo en un tercer cuarto muy completo. Pol Daura volvió a ver portería en superioridad, Marc Larumbe firmó uno de los goles del partido con un lanzamiento lejano a la escuadra y Unai Biel aportó dos tantos en acciones rápidas para estirar aún más la diferencia.

Munarriz puso el 5-14, un marcador que calcaba el último precedente entre ambos equipos, también favorable a España, en el Mundial de Singapur 2025. Un dato curioso que no hace más que dar poder a una España que sigue creciendo y que sigue confirmándose como verdugo de los montenegrinos.

Con el choque ya resuelto, el último cuarto sirvió para repartir minutos y bajar pulsaciones. Edu Lorrio ocupó la portería española y Montenegro se llevó el parcial con un único gol, mientras España se quedó sin anotar en un tramo final más pausado, con el resultado ya decidido.

España selló así un estreno convincente en la Ronda Principal, con cuatro goles de Granados y una actuación sobresaliente de Unai Aguirre, que sostuvo al equipo en los momentos clave. Una victoria que mantiene intactas las opciones del combinado español, que se medirá este domingo a Francia y cerrará la fase el martes frente a Hungría, en un duelo que puede decidir el billete para las semifinales.