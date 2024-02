Esther Guerrero: "Nunca he estado en una final a nivel global y Glasgow es mi oportunidad"

MADRID, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

La atleta española Esther Guerrero acude "con mucha ilusión" al Campeonato del Mundo en Pista Cubierta que arranca este viernes en Glasgow y donde cree que tiene la "oportunidad" de poder disfrutar por fin una final de un gran evento mundial, y aunque el 2024 es año olímpico, no esconde que para ello el Europeo de Roma de junio es "un objetivo más realista" y donde tiene "más opciones de estar arriba".

"Siempre que voy a un gran campeonato internacional voy con mucha ilusión y después de la lesión muchísimo más porque estoy disfrutando de esta segunda fase como nunca. Además, este campeonato justo es el que me perdí cuando me lesioné y creo que estoy en una fase muy buena porque aprendí mucho de aquello", señaló Esther Guerrero, que correrá los 1.500 metros, en una entrevista a Europa Press.

La mediofondista llega a este Mundial "con ilusión y preparada para lo que venga" después de acumular ya "experiencias y muchísimas competiciones" y, "desde un punto de vista competitivo y desde un punto de vista personal" tiene como objetivo en la ciudad escocesa estar en la final de su prueba. "Creo que si no estoy no voy a estar satisfecha. Nunca he estado en una final internacional a nivel global y sé que estoy bien y que esta es mi oportunidad", confesó.

La catalana cree que lo que acaba "llenando" como deportistas y lo que les que hace "conseguir los resultados" es el "disfrutar y el ser felices" y que un campeonato "es como la conclusión de un proceso que ha sido bueno". "No me obsesiono con el resultado porque al final lo que nos va a quedar al final de todo va a ser el proceso, el día a día y todo lo que hemos cosechado hasta ahora", advierte.

El Mundial en Pista Cubierta abre un 2024 cargado con Europeo al Aire Libre en junio y luego los Juegos Olímpicos de París en agosto, aunque eso no presiona a Guerrero porque "eso depende del nivel de maduración, del nivel de entrenamiento, del nivel de exigencia que tengas".

"Me planto en 2024 ya con la mínima olímpica hecha, también con buenas marcas y con capacidad para estar arriba en el Ranking Mundial, y creo que eso es un privilegio porque puedo plantearme el año como siempre, preparando la pista cubierta y estando bien en junio en ese Europeo que para mí es un objetivo mucho más realista", añadió al respecto.

"QUIERO SACARME EN PARÍS LA ESPINA DE TOKIO"

Luego tocará afrontar el reto olímpico, aunque la barcelonesa opta por la naturalidad pese a la magnitud del evento. "Gente como yo que ya estamos acostumbradas a participar en reuniones importantes durante todo el año pues no creo que sea tan extraordinario como otra que está al final preparando mítines nacionales, que son mucho más comprimidos en el tiempo, y que no está acostumbrada a alargar o aguantar tanto el estado de forma. Depende mucho de la trayectoria de cada uno, pero sí que quiero estar en todos los sitios y además hacerlo bien", afirmó.

"Llevo dos Juegos, en Río y Tokio, y creo que la gran diferencia es el 'boom' que se da a nivel mediático. Como deportista es una experiencia que lógicamente quiero vivir y además quiero sacarme la espina de Tokio que al final no fue como esperaba, pero siendo realista y, a mí, un Europeo donde tengo opciones de estar más arriba y de luchar por una medalla me pone más presión que unos Juegos donde al voy a intentar dar mi mejor versión y voy a intentar estar lo más cerca posible de esa final", subrayó la española.

Sobre la grave lesión (rotura completa del tendón femoral) que sufrió en 2022, Esther Guerrero remarcó que le ayudó no sólo en lo psicológico sino "a nivel físico también". "A raíz de la lesión y de errores que cometí anteriormente, he empezado a entrenar diferente y me noto que soy mucho más polivalente en una competición importante", apuntó.

"El hecho de verte tan lejos de lo que tú haces, de quién eres, de qué es tu día a día y de mantenerte ilusionada o ambiciosa por algún reto, que es lo que al final nos hace perseguir un sueño o seguir en el camino, hace que ahora todo lo valoro muchísimo más", expresó la mediofondista.

Guerrero debutará este viernes en las series de los 1.500 metros donde compartirá pista con Marta Pérez, con la que tiene una bonita rivalidad y amista. "Llevo ya seis o siete años compartiendo con ella campeonatos y creo que me ha hecho mejor atleta y yo la he hecho mejor atleta a ella, ya no en los campeonatos internacionales sino en nuestro día a día porque al final en quien te fijas, a quien quieres ganar también o con quien te despejas un poco es a nivel nacional lo que tienes más próximo", subrayó de la soriana.

OBJETIVO EN VERANO DE BAJAR DE LOS 4 MINUTOS

A la catalana también le gustaría "mucho poder derribar" la barrera de los cuatro minutos y tratar de batir el récord de España del 1.500 en poder de Natalia Rodríguez desde 2005 (3:59.51). "Uno de mis mejores recuerdos fue cuando conseguí bajar de los dos minutos en el 800 porque había estado muchas veces muy cerca. De los cuatro minutos no he estado muchas veces muy cerca, pero creo que para el verano sí que va a ser un objetivo de cara a buenos mítines que pueda coger y por qué no, conseguirlo con Marta", deseó.

Finalmente, Esther Guerrero ve "muy buena" la salud del atletismo nacional antes de afrontar una gran cita, sobre todo a nivel de afición. "Siempre ha habido gente que ha estado con nosotros, pero cuando el equipo nacional consigue cosas, aparecen más seguidores y mucha más repercusión en los medios, que al final son los que nos acercan a la gente", opinó.

"Yo creo que ahora mismo el atletismo español está en un momento muy bueno. Hay gente en todos los sectores haciendo cosas muy bonitas, derribando barreras, haciendo récords, teniendo opciones en diferentes campeonatos, y además creo que el ambiente que hay entre nosotros también es muy saludable", prosiguió la atleta.

Ella es una de las 'veteranas' y celebra la "mucha suerte" de los más jóvenes que podrán "vivir unos años de un ambiente muy bueno que les va a ayudar a estar lo más adelante posible en muchas cosas porque al final es muy importante estar a gusto y estar con gente que el día a día de las competiciones internacionales te apoye y te lleves bien", sentenció Guerrero.