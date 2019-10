Eusebio Cáceres, a la final de longitud en el Mundial de Doha

Actualizado 27/09/2019 20:36:27 CET

Eusebio Cáceres en el Mundial de Doha - REUTERS / DYLAN MARTINEZ

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El atleta Eusebio Cáceres fue el único español que salió con vida de la primera jornada del Campeonato del Mundo de atletismo, que se está disputando en el estadio Khalifa International de Doha, tras conseguir el billete para su segunda final mundialista en longitud, mientras que Sergio Fernández -otra buena baza en 400 vallas- no superó las eliminatorias.

Cáceres certificó su presencia entre los 12 finalistas con un salto de 8,01 metros, tercero mejor de su serie y sexto entre todos los clasificados. El alicantino, de 28 años, se quedó lejos del cubano Juan Miguel Echevarría, que voló hasta los 8,40 metros para establecer la mejor marca antes de afronta la pelea por el oro.

El segundo mejor salto fue del estadounidense Jeff Henderson (8,12 metros) y el tercero, del japonés Yuki Hashioka (8,07), a quien Cáceres tiene a seis centímetros. El saltador español intentará pelear por la medalla este sábado a partir de las 20.40 horas. El de Alicante, que afronta su quinto Mundial, ha saltado 8,19m esta temporada.

"Siempre he pensado que tengo algo guardado y en la final voy a intentar saltar lo más lejos posible. Si es pronto, mejor para pasar la mejora; sé que es difícil pero me queda tiempo para maximizar lo que tengo dentro. Lo que quiero es disfrutar dentro de la pista", dijo Cáceres, que rozó el bronce en Moscú 2013 y quiere seguir soñando con el metal.

Por su parte, el también español Héctor Santos -debutante en un Mundial absoluto- se quedó fuera de la final tras no superar los 7,69 metros en sus dos primeros intentos. El joven madrileño, subcampeón de Europa Sub-23 este año, marcó un nulo en el tercer y definitivo intento. "No me encontrado lo bien que me he hubiese gustado (...), creo que tengo muchas cosas positivas con las que quedarme de esta temporada", dijo Santos.

Además, Irene Sánchez-Escribano, la mejor especialista española de los últimos tiempos en 3.000m obstáculos, tampoco pudo acceder a la siguiente ronda. La toledana quiso aprovechar su periodo máximo de madurez, pero no pudo reaccionar ante el poderío de sus rivales. Irene terminó en sexta posición con 9:37.34 (su quinta mejor marca de siempre) igualando la plaza de hace dos años en Londres aunque mejorando su registro (9:46.59).

Por último, en 400 metros vallas, el navarro Sergio Fernández no tuvo opciones de meterse en 'semis' de su disciplina. Ni tan siquiera su habitual final explosivo sirvió al subcampeón de Europa en 2016 para cambiar el ritmo y estar con los mejores. Sergio acabó sexto en su serie con un crono de 50.71 segundos y reconoció al término de la prueba que no corrió en las mejores condiciones.

"Tengo un sabor amargo, de decepción y tristeza. Las dos últimas semanas he estado con molestias y apenas ha podido entrenar y pese al trabajo de los fisioterapeutas, no ha podido hacer nada más. Ya venía bastante derrotado a este campeonato, pero soy fiel a mis principios y lo he dado todo hasta el final para no arrepentirme", indicó.