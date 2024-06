Eva Moral: "Ser madre me ha hecho más fuerte y me ha permitido poder relativizar y priorizar las cosas"

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La triatleta española Eva Moral sueña "con una medalla de oro" en los Juegos Paralímpicos de París, a los que llega después de ser bronce hace tres años en Tokio y "físicamente muy bien" después de ser madre hace dos años, algo que le ha hecho "más fuerte" y le ha permitido "relativizar las cosas y priorizar".

"Yo sueño con una medalla de oro en París. El sueño es ese, pero es verdad que obviamente hay rivales que son muy fuertes, pero todo puede pasar. Hay que llegar y correr, y luego ya se deciden las medallas", explicó Eva Moral en una entrevista con Europa Press tras la presentación de 'Ganar dos veces', la canción oficial del Equipo Paralímpico.

La triatleta madrileña, que consiguió el bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 en la modalidad de silla de ruedas, afirmó que va "a por todas" y que el objetivo en París es "intentar mejorar" este resultado. "Estamos entrenando muy bien, yo me encuentro físicamente muy bien. Todo el esfuerzo y todo es para el día 2 de septiembre en París", comentó.

La deportista ha sido además madre en este ciclo paralímpico, un "periodo muy difícil porque ha habido un año menos entre Juegos", pero que le ha hecho "más fuerte" y le ha permitido "poder relativizar y priorizar las cosas". Su hija, que cumplió recientemente los dos años, podrá estar en París, junto a sus padres y su hermano.

"Lo teníamos claro mi pareja y yo, que justo después de Tokio queríamos ser papás, entonces salieron bien las cuentas para poderme quedar embarazada rápido. No sabíamos qué iba a ocurrir, porque nunca sabes cómo te vas a recuperar después, y es verdad que yo durante el embarazo tampoco dejé de entrenar para mantener un poco el tono y no sabíamos si íbamos a poder clasificar para París, que era nuestro objetivo", reconoció la triatleta.

Moral lamentó tener que competir antes de tiempo cuando su bebé tenía dos meses porque el sistema funciona por ranking, y al quedarse embarazada lo perdió. "Ahora lo han cambiado, cuando te quedas embarazada te lo respetan, pero cuando me pasó no fue así", criticó.

"Perdí el ranking y tuve que empezar a competir muy pronto, y esos fueron momentos duros, porque no solo física, sino que psicológicamente todavía no estaba preparada. A día de hoy obviamente no me arrepiento de nada, es un esfuerzo que hice porque lo sentí así, creía que debía hacerlo y el resultado está en que estoy clasificada desde hace ya bastante tiempo", confesó la madrileña.

La española tiene claro que el triatlón paralímpico en España "es una potencia con respecto a otros países". "Está subiendo muchísimo el nivel en el resto del mundo, pero tenemos bazas muy importantes con opciones de medalla claras, y lo que viene detrás", advirtió al respecto.

"Tenemos un equipo de Promesas Paralímpicas que están haciendo un muy buen trabajo, no sólo desde la Federación Española de Triatlón, sino con el Comité (Paralímpico Española) y con el Consejo Superior de Deportes. Así que espero que cuando los viejos nos retiremos hayamos dejado un legado para los que vienen después", deseó.

Eva Moral también habló de la novedad de contar con una canción oficial en los Juegos Paralímpicos. "Cuando nos dijeron que se iba a hacer un himno, estábamos un poco expectantes, porque siempre nos esperábamos algo triste, melancólico, y es todo lo contrario. Es una canción con mucho ritmo, feliz y que nos encanta", reconoció.

"Creo que nos representa más eso que otra cosa porque al final somos deportistas y tenemos mucha vitalidad, y nos gusta bailar, estar siempre a tope. Creo que es una canción que, lejos de ser triste, es todo lo contrario", apuntó sobre el tema compuesto por Lucas Vidal e interpretado por Paula Koops.

El título de la canción, 'Ganar Dos Veces', para ella significa que "no es solo el hecho de llegar a una competición y conseguir la medalla, que es lo que siempre tiene visibilidad". "Sino que hay mucho detrás, hay mucho entrenamiento. Hay muchas veces que ganamos y otras veces que aprendemos, así que hay que ganar dos veces", sentenció.