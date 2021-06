FDJ e IEMEDEP organizan una jornada para profesionales de la mediación deportiva.

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Deporte Joven (FDJ) del Consejo Superior de Deportes y el Instituto Español de Mediación Deportiva y Pacificación (IEMEDEP) han organizado una jornada para profesionales de la mediación deportiva en la sede del Consejo en Madrid.

Dicha jornada estaba dirigida a mediadores, profesionales del sector y gestores deportivos para ser un punto de encuentro y de intercambio de conocimiento, y sistema alternativo y complementario de gestión positiva y resolución pacífica del conflicto en el ámbito del deporte.

La sesión ha sido presencial, bajo un cumplimiento estricto de las medidas sanitarias, y emitida por 'streaming'. El director general de Deportes del CSD, Albert Soler, ha destacado en la inauguración "la trascendencia que tiene el liderazgo dentro de cualquier proyecto y que, en este caso, tiene la mediación deportiva".

"La colaboración que hoy presentamos entre la Fundación Deporte Joven y el IEMEDEP es la expresión de lo que tiene que ser la sociedad y sus valores, que es el entendimiento, que hace que, al final, lleguemos a un resultado positivo para todos", señaló.

El vicepresidente primero del IEMEDEP, Juan Gato, ha conducido la jornada, en la que se han presentado a los socios de honor del organismo, el ex seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque; la ex deportista paralímpica en esgrima Gema Hassen-Bey, y el ex jugador internacional de baloncesto Fernando Romay, que han participado virtualmente.

A continuación se ha desarrollado la mesa redonda 'Hacia la implementación de la mediación deportiva en el siglo XXI', con la participación de María Luisa Santana Delgado, presidenta del IEMEDEP y mediadora; Amparo Quintana García, abogada y mediadora, y Vicente Javaloyes Sanchís, mediador deportivo y exdeportista profesional.

Durante este jueves se ha firmado además un convenio de colaboración entre la FDJ y el IEMEDEP, por parte del director general de la fundación, Félix Jordán de Urríes, y de la presidenta del instituto, María Luisa Santana Delgado.

Las entidades trabajan ya en distintas acciones enmarcadas en la promoción de los procesos de mediación en el ámbito deportivo, así como en actividades de formación y divulgación, entre ellas la organización de un curso dirigido a profesionales del ámbito deportivo para la obtención del Certificado de Acreditación Profesional en Mediación deportiva y Gestión de Conflictos.

El director general de la FDJ, Félix Jordán de Urríes, ha clausurado la jornada y ha expresado su satisfacción por la firma este acuerdo entre ambas entidades que permitirá "desarrollar acciones enmarcadas en nuestra línea de actuación de deporte y valores, y trabajar en iniciativas como la organización de cursos dirigidos a deportistas y gestores para la obtención de titulaciones homologadas, lo que supone además una puesta en valor del perfil del deportista, que tanto puede aportar en un ámbito como la mediación".