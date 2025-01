La Federación Alemana de Gimnasia pide paciencia para instaurar el necesario "cambio cultural y estructural"

STUTTGART (ALEMANIA), 7 (dpa/EP)

La Federación Alemana de Gimnasia (DTB) ha pedido paciencia en su intento de cambio estructural y cultural en medio de más acusaciones de abusos dirigidas a un centro de entrenamiento de la localidad de Stuttgart.

La DTB dijo el martes a la agencia de noticias 'dpa' en un comunicado que tiene que "examinar regularmente qué medidas tienen sentido y contribuyen a un cambio sostenible en el sistema y dónde hay que hacer más ajustes y mejoras".

"Sin embargo, el cambio cultural y estructural deseado todavía llevará algún tiempo. En 2021 nos propusimos cambiar radicalmente el sistema y, en nuestra opinión, estamos avanzando a buen ritmo en muchos ámbitos, pero tenemos que darnos cuenta de que, por un lado, probablemente pasará más tiempo hasta que hayamos penetrado en los gimnasios a todos los niveles y las medidas sean efectivas en todos los ámbitos y, por otro lado, son necesarias más medidas", subrayó.

Desde finales de diciembre han surgido denuncias -encabezadas por las exgimnastas de élite Tabea Alt y Michelle Timm- sobre problemas en el centro, incluidos "abusos físicos y mentales sistemáticos". Dos entrenadores han sido suspendidos hasta el 19 de enero, y la DTB y el organismo regional STB tienen previsto crear una comisión para tratar el asunto con gimnastas, padres, entrenadores y responsables de la federación.

La DTB confirmó que se han tomado medidas inmediatas, sin especificar cuáles son, y que inició sus esfuerzos en 2021 tras las quejas internas de Alt y que ha abordado áreas como el tratamiento de las lesiones, la comunicación, la gestión pedagógica y la gestión del estrés. De momento, el seleccionador Gerben Wiersma y la seleccionadora junior Claudia Schunk asumirán tareas en Stuttgart esta semana, "para asegurar el mejor entrenamiento posible para los deportistas del equipo".

Por otro lado, Kim Janas, retirada a causa de las lesiones de rodilla a finales de 2016, ha sido la última en lanzar acusaciones de abuso en su perfil oficial de 'Instagram'. "Ocho años después, aún no me he recuperado del todo, pero he encontrado la manera de afrontarlo", declaró Janas, que advirtió que la etiquetaban como "la gorda" porque tenía un 9 por ciento de grasa corporal.