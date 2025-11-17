La Federación Española de Deportes para Ciegos celebra este martes su gala anual

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC) celebrará este martes su gala anual en un evento que tendrá lugar a partir de las 19.00 horas en el Hotel ILUNION Pío XII de Madrid, según informó la ONCE en nota de prensa.

Al acto asistirán el presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Alberto Durán; la vicepresidenta del Grupo Social ONCE y presidenta del Observatorio del Deporte Inclusivo, Imelda Fernández; y el presidente de la FEDC, Ángel Luis Gómez, entre otras autoridades.

Todos ellos estarán acompañados por destacados deportistas ciegos, guías y técnicos de la Federación en una gala que, bajo el lema 'Construyendo futuro", rendirá un homenaje a deportistas, entrenadores, entidades colaboradoras y medios de comunicación, por su apoyo al deporte practicado por las personas ciegas en el país.