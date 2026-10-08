La Fundación España Activa suma 61.374 participantes con la campaña 'BEACTIVE' en la Semana Europea del Deporte

Participantes de la Fundación España Activa durante la Semana Europea del Deporte bajo la campaña 'BEACTIVE'. - FUNDACIÓN ESPAÑA ACTIVA

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación España Activa volvió a movilizar al sector fitness y de la actividad física, junto a universidades, administraciones públicas y otras instituciones, con más de 60.000 participantes (61.374) con la campaña 'BEACTIVE' durante la Semana Europea del Deporte, celebrada en distintos puntos del país.

"La iniciativa, coordinada por EuropeActive y financiada por el programa Erasmus+ de la Comisión Europea, que impulsa en España la Fundación España Activa, tiene como objetivo fomentar la actividad física y reducir el sedentarismo entre la población. La iniciativa ha vuelto a movilizar al sector del fitness y la actividad física, junto a universidades, administraciones públicas y otras instituciones bajo el objetivo de conseguir más personas, más activas, más veces", expresó la Fundación España Activa este jueves en nota de prensa.

Así, esta cifra alcanzada vuelve a reflejar este año "la capacidad de movilización" de la entidad y de su red de colaboradores que, durante la Semana Europea del Deporte, celebrada del 23 al 30 de septiembre, han promovido "actividades dirigidas a públicos de diferentes edades y perfiles".

Por su parte, el presidente de la Fundación España Activa, Jaime Lissavetzky, destacó esta capacidad de movilización que ha demostrado un años más que "existe una respuesta social cuando se facilitan oportunidades para mantenerse activo". "Así, nuestro objetivo va más allá de estas cifras: queremos contribuir a que la actividad física forme parte de la vida cotidiana de cada vez más personas y recordar que mantenernos activos es también una herramienta para cuidar nuestro bienestar y nuestra salud mental", señaló.

Y es que esta movilización ha contado con sus socios, que han acercado a la población a una amplia variedad de propuestas de actividad física, múltiples gimnasios como Aquasport, Atalanta, Basic-Fit, BeOne, Body Factory, David Lloyd, Dreamfit, Duin, Ego Sport Center, El Perú Cáceres Wellness, Eurofitness, GO fit, Hydra, MaisqueAuga, Metropolitan, Nine Fitness, Paidesport, Planet Fitness, Smartclub, Smartfit, SUMA, Viding, VivaGym y We/On.

A ellos se han sumado también la Universidad Rey Juan Carlos y el Ayuntamiento de Oviedo, reforzando "la participación de otros ámbitos en #BEACTIVE DAY". En el caso de Oviedo, Ciudad Europea del Deporte, el Ayuntamiento ha tenido "una participación especialmente activa", con una amplia programación de actividades deportivas. "Esta colaboración da continuidad a otras acciones desarrolladas junto a Fundación España Activa a lo largo del año, como 'Actívate por una vida mejor', celebrada el pasado mes de junio, que tiene como objetivo fomentar la actividad física en los centros educativos", subrayó la Fundación España Activa.

Además, este año se ha registrado una destacada presencia femenina, con un 62 por ciento de mujeres participantes, frente al 38 de los hombres. Otros datos muestran perfiles diferentes según el tipo de actividad. Las actividades dirigidas concentran algunos de los mayores porcentajes de participación femenina, que llegan al 90 por ciento en determinadas propuestas.

En cambio, el ciclismo y el trail se sitúan entre las modalidades con mayor presencia masculina. La Marcha Ciclista Solidaria Oviedo-Covadonga alcanza un 80% de hombres y la Carrera de Trail Las Reliquias-Perdonanza, un 75%, según los datos analizados.

También sobresale la diversidad generacional de la participación, ya que las personas entre 21 y 45 años constituyen "el grupo más numeroso", con un 34,6 por ciento, pero los menores de 20 años representan ya el 28,2 y las personas de 46 a 60 años, el 26,8. Los mayores de 60 años suponen el 10,4%, un dato que pone de relieve "el potencial de crecimiento de este segmento para los centros deportivos", así como "la oportunidad de contribuir a mejorar la salud y el bienestar de una población cada vez más longeva".

La movilización de #BEACTIVE DAY también tuvo uno de sus puntos de encuentro en la #BeActiveNight celebrada en Parque Europa, en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, donde la actividad física "salió de los espacios habituales de práctica para acercarse directamente a la ciudadanía".

A lo largo de la tarde y la noche se desarrollaron seis actividades abiertas al público. Fundación España Activa impartió Total Body, Box y Zen by Go Fit, mientras que la Federación Española de Baile Deportivo (FEBD) ofreció tres sesiones de Baile Deportivo I, Baile Deportivo II y Baile Caribeño, convirtiendo el parque "en un espacio de encuentro alrededor de la actividad física y el bienestar".

"Con #BEACTIVE DAY 2026, Fundación España Activa refuerza así una movilización que busca trascender la propia Semana Europea del Deporte y generar oportunidades para que personas de diferentes edades y perfiles incorporen la actividad física a su día a día, avanzando hacia el objetivo que inspira la campaña: conseguir más personas activas, con mayor frecuencia", concluyó la institución.