La Fundación Princesa de Girona anuncia este jueves los finalistas del Galardón a los Valores de Jóvenes Deportistas

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Princesa de Girona dará a conocer este jueves, en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) en Madrid, a los finalistas de la primera edición del Galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas, según un comunicado.

Estos premios, cuyos finalistas se darán a conocer este jueves, son un reconocimiento al talento y los logros deportivos de los jóvenes, así como a su capacidad de transmitir valores como la solidaridad, el respeto, la resiliencia y el compromiso social, inspirando a toda una generación.

Además, se anunciará la entidad ganadora en esta primera edición, cuyo propósito es utilizar el deporte como herramienta socioeducativa para mejorar el bienestar físico y emocional de las nuevas generaciones y generar un impacto social positivo en su entorno.

El jurado está formado por Salva Arco, exjugador de baloncesto, director general del Club Río Breogán y embajador de la Fundación Princesa de Girona; Mohamed El Amrani, emprendedor, activista social y Premio Princesa de Girona Social 2014; Paula Leitón, campeona olímpica de waterpolo en Paris 2024; Valentín Massana, atleta y medallista olímpico en marcha; Laura Martínez, directora de deportes de Cadena SER; Ángel Martínez, exfutbolista, entrenador y analista; Santi Nolla, director de Mundo Deportivo; y Joan Vehils, director de Sport.

Y como jurado que participará telemáticamente: Ona Carbonell, ex nadadora artística; Teresa Perales, nadadora paralímpica; Emilio Sánchez Vicario, extenista profesional y formador de nuevos talentos; y Roberto Heras, exciclista profesional y cuatro veces ganador de la Vuelta a España.

La primera edición del Galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas, que recibió cerca de 50 candidaturas de las 17 comunidades autónomas de España, reconoce a tres deportistas femeninas y tres masculinos, así como a una entidad deportiva, por su compromiso con la transformación social y la transmisión de valores a través del deporte.

Los finalistas han sido seleccionados por un Comité de Honor y Valores, integrado por deportistas de élite, representantes de entidades deportivas y periodistas, garantizando una evaluación basada en ejemplaridad, juventud, notoriedad e impacto social.