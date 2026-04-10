La Fundación Trinidad Alfonso presenta un Proyecto FER 2026 de cine: 'Basado en sueños reales'. - FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO

VALENCIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Trinidad Alfonso, entidad presidida por el empresario Juan Roig, ha presentado este viernes en L'Alqueria del Basket de Valencia la decimocuarta edición del Proyecto 'Foment d'Esportistes amb Reptes' (FER), programa que concede apoyo económico y promoción social a los deportistas de la Comunidad Valenciana.

El curso 2026 representa el paso del ecuador del actual ciclo hacia los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028. Desde el pasado año, el término 'sueño' es el que vertebra el presente ciclo en el Proyecto FER entendido como reto, aspiración y objetivo.

Los próximos Juegos, los cuartos desde la puesta en marcha del Proyecto FER por parte de la Fundación Trinidad Alfonso, se van a celebrar en Los Ángeles, la capital del cine. De ahí que la típica expresión de muchas películas 'Basado en hechos reales' se haya reconvertido en 'Basado en sueños reales'.

Con esta traslación, el Proyecto FER y la Fundación Trinidad Alfonso reivindican que los sueños de los deportistas valencianos como el reciente subcampeonato mundial conseguido por Quique Llopis en los 60 metros vallas y quien recibió un caluroso reconocimiento en L'Alqueria del Basket.

Al acto de presentación acudieron representantes del Comité Olímpico y Paralímpico Español, federaciones, clubes, universidades, Villarreal CF, Levante UD y el Valencia Basket, encabezado por su director general, Enric Carbonell, y los entrenadores de las dos plantillas profesionales, Pedro Martínez y Rubén Burgos.

El Proyecto FER 2026 está formado por 140 componentes. 45 de ellos se incluyen en el nivel 'Élite' y recibirán una ayuda que oscila entre los 12.000 y los 16.000 euros. Otros 50 pertenecen a la categoría 'Promesas' y percibirán una cuantía que va desde los 6.000 hasta los 8.000 euros.

Por último, los 45 integrantes de la categoría 'Vivero', los más jóvenes, recibirán una asignación de 3.000 euros -para los que hayan logrado resultados nacionales e internacionales- o de 2.000 euros -para aquellos deportistas que hayan cumplido el requisito sólo por una de estas dos vías-.

Mientras, por noveno año consecutivo, el Proyecto FER también mantiene el anexo de FER Entrenadores, cuyas ayudas oscilan entre los 3.000 y los 6.000 euros. En esta ocasión, son 14 los beneficiarios. En total, la cuantía destinada por Juan Roig, presidente de la Fundación Trinidad Alfonso, para todas estas ayudas llega a un 1 millón de euros.

Durante su intervención, Juan Miguel Gómez, director de la Fundación Trinidad Alfonso, se congratuló de que el Proyecto FER "siga alimentando los sueños de los deportistas valencianos". "Estamos convencidos de que, en mayor o menor medida, nuestro apoyo contribuye al crecimiento de los beneficiaros de estas ayudas", comentó Gomez.

Desde su nacimiento, en 2013, el Proyecto FER ha concedido 1.700 becas y apoyado a 530 deportistas con un total de 11 millones de euros aportados por Juan Roig, mecenas de la fundación.

ROIG: "PODER COMPARTIR CON LA SOCIEDAD ES UNA SUERTE"

Por su parte, Juan Roig afirmó que cuando más da más se recibe. "Estamos muy orgullosos de lo que estamos haciendo en la Fundación Trinidad Alfonso. Lo que hay que transmitir a la Sociedad es el valor del esfuerzo. He estado con un grupo de 8 deportistas, cada uno de ellos entrena entre 4 y 6 ó 7 horas al día. Luego, cuando ganen las medallas en Los Ángeles, que yo espero que ganemos alguna, la gente podrá pensar que es una casualidad, pero es el esfuerzo de muchos años. Son un ejemplo para todos los demás", indicó.

Roig se refirió también al Maratón de Valencia, impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso desde 2012. "Ahí tuvimos la visión. Y sobre todo lo más chulo que tiene el Maratón es que toda la gente compite por un objetivo: contra uno mismo. Salvo los primeros, que quieren ganar, los demás quieren batir su récord personal. La gente va muy ilusionada, se prepara durante mucho tiempo y nos hemos convertido en el mejor Maratón de Europa. Y, además, es sostenible. Es lo que yo le digo a todo el mundo, que hay que hacer las cosas sostenibles. El Maratón es muy sostenible y eso es muy importante", subrayó.