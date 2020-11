García Bragado: "En Pekín tenía la sensación de que sería el última vez que viviría ese momento"

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El atleta español Jesús Ángel García Bragado recalcó este jueves el "hito" que conseguirá, salvo sorpresa, el próximo verano en Tokio cuando compita en sus octavos Juegos, una grata sorpresa para el marchador que tenía "la sensación" cuando entraba en el 'Nido' de Pekín en 2008 que "sería la última vez" que lo haría a nivel olímpico, mientras que celebró que haya grandes deportistas en España que puedan ser el abanderado, un honor que incluso le "encantaría a Sergio Ramos".

"Sería casi un hito, nadie ha participado en ocho, aunque llegar a los 50 años a un nivel competitivo bueno es prácticamente una tarea muy complicada, pero se han dado una serie de circunstancias que me han permitido seguir diez, doce años más de lo que hubiera imaginado", expresó García Bragado en los 'Diálogos Paralímpicos' organizados por Servimedia y en los que participó junto a la triatleta paralímpica Susana Rodríguez.

Así, el madrileño reconoció que cuando se disponía a entrar en el famoso 'Nido', el estadio olímpico de Pekín 2008, lo hizo "con la sensación de que iba a ser la última vez" que disfrutaría de ese "momento". "Ni mucho menos pensaba que llegaría a Río de Janeiro, pero después de ahí me tomé un año sabático y me di cuenta que quería terminar en Tokio porque van a ser los últimos Juegos con la prueba del 50 kilómetros marcha", admitió.

Como secreto para seguir en la élite tantos años, apuntó a "seguir manteniendo mucha ilusión y estar motivado". "Tienes que buscar un objetivo que es el que ya de por sí te lleva. Fue un poco arriesgado cuando lo decidí hace dos años porque te puede salir mal a mitad de camino, pero cuando hay días complicados, ese objetivo enciende la mecha", remarcó.

De momento, el marchador está a la espera de saber "cómo va a ser el 2021 y que haya un calendario con el cual poder planificar este objetivo principal", que todavía no da por hecho, aunque lo tiene "casi agarrado" tras su gran actuación en el pasado Mundial de Doha y ahora le toca "demostrar" que está "en forma" para acudir a la capital japonesa.

García Bragado está ahora logrando "entrenar medianamente bien dentro de lo que cabe" por las restricciones en Cataluña por el coronavirus y dejó claro que, "sin lugar a dudas", se pondrá la vacuna en cuanto esta esté disponible.

Además, fue preguntado por el tema del abanderado en Tokyo 2020. "Creo que a priori va a ser Saúl (Craviotto)", indicó. "Nuestro país tiene grandes deportistas y los que podrían llevar la bandera como Pau Gasol o Rafa Nadal ya la han llevado, y el criterio de número de medallas me parece bueno y correcto", aseguró.

"Saúl ha llenado a España de medallas y es un perfecto candidato, y Mireia sería una merecidísima, pero el día del desfile es una paliza para el que le toca vivirlo y lo tiene que valorar si debe competir porque puede ser un riesgo. Hay un montón de candidatos, hasta Sergio Ramos ha dicho que le encantaría ir a los Juegos y seguro que le gustaría serlo", señaló.

"HICE MÍO EL 'PARTIDO A PARTIDO' DE SIMEONE"

García Bragado, fiel seguidor del Atlético, expresó también su admiración por Diego Pablo Simeone. "Me inspiré mucho en él cuando sacó el lema del partido a partido, que lo hice muy mío", destacó, citando entre otros referentes a Manel Estiarte y al recién fallecido Jordi Llopart, al que conoció "de cerca".

"Tuve un resultado nefasto en Atlanta'96 cuando pensaba que era mi momento y llegaba en mi mejor momento de edad. Me vine a Cataluña a entrenar con él y volví a ser medallista en un Mundial y gané la Copa del Mundo. Él me recuperó como atleta porque yo me veía un valor perdido, pero ese era su encanto, consiguió cosas inalcanzables porque creía en ellas porque no era un superatleta ni dotado, pero mentalmente se transformaba y tenía ese carisma. La memoria es corta y a veces olvidamos todo lo que hizo por el atletismo español", recordó el madrileño.

El relevó generacionalmente a Llopart y ahora pasa algo similar en su disciplina donde España ha tenido "siempre un buen vivero" de marchadores. "Vienen chicos que apuntan maneras para estar a un gran nivel internacional. No en mi distancia, pero que ya desde hace años no se le veía futuro y va a ser extinguida", lamentó.

Finalmente, el atleta, que el pasado mes de octubre cumplió 51 años, tampoco descarta "volver a la política en un futuro" tras sus años en el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs donde aprendió "muchísimo". "Lo que pasa es que el atletismo me apasiona y si tengo que elegir, siempre me decantaré por el deporte", sentenció.