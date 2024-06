Gerard Descarrega: "Sigo trabajando muy duro y ojalá en agosto pueda estar en condiciones óptimas de competir"

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El atleta paralímpico español Gerard Descarrega afirmó este miércoles que sigue "trabajando muy duro" y que ojalá pueda estar en "condiciones óptimas de competir" en París 2024 después de sufrir una rotura del tendón de Aquiles en el mes de febrero, que pone en duda su presencia en los Juegos.

"Mentiría si dijera que estoy contento pero no es así, están siendo unos meses muy duros, nunca había vivido algo así. No siempre tenemos lo que merecemos por trabajo, pero yo sigo trabajando muy duro, y ojalá en agosto pueda estar en condiciones óptimas. Si no es así, seguiré trabajando para los años próximos", anunció Descarrega en la presentación del documental 'Talento a bordo' de Iberia, del que es uno de los protagonistas.

El doble campeón paralímpico en 400 metros en Río 2016 y Tokio 2020 lamentó que "pese a que el año empezó muy bien y pintaba de color de rosa, lamentablemente en el deporte nadie está exento de estas lesiones".

"Siempre he podido ganar y muchas veces piensas que todo va bien y no te planteas que algo así pueda pasar. Está siendo duro, me tuvieron que operar dos veces porque tuve una infección bacteriana, pero estoy aprendiendo mucho de esta experiencia", aseguró determinado el catalán.

El velocista español confesó que "desde el segundo día de la operación" está trabajando en el gimnasio para hacer cardio y está entrenando lo que puede para no perder demasiado la forma tras esta rotura del tendón de Aquiles que se produjo hace cuatro meses.