Gisela Pulido se prepara para París 2024 con una dieta 'plant-based' de Alpro.

La regatista y la marca de alimentación se unen para desmitificar que la proteína vegetal es menos efectiva para el rendimiento deportivo

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Gisela Pulido, la regatista de kitesurf diez veces campeona del mundo, se prepara para los Juegos Olímpicos de París en 2024 con una dieta 'plant-based' como nueva embajadora de Alpro para desmitificar que ñla proteína vegetal es menos efectiva que la animal para el rendimiento de los deportistas.

Gisela Pulido lleva 10 años siguiendo esa dieta 'plant-based' y por ello la marca de productos frescos de origen vegetal ha apostado por ella para acabar con esos mitos que afirman que la proteína vegetal es menos efectiva que la animal para alcanzar las metas de los deportistas populares o de elite.

"Desde hace años, existe la creencia generalizada que, si sigues una dieta vegetal, estás renunciando a muchos nutrientes indispensables para el día a día y, en consecuencia, también para el deporte. Gisela Pulido es el mejor ejemplo para demostrar que eso no es real y que no tienes que renunciar a tus valores ni a cuidar del planeta para ser una campeona a nivel mundial", comentó María Rodeja, Senior Brand Manager de Alpro.

Tal y como afirmó Gisela Pulido, es "falso" que las dietas 'plant-based' carezcan de proteínas. "Podemos encontrar proteínas en un montón de alimentos (legumbres, cereales*). La clave está en mezclar bien esos alimentos para conseguir la proteína completa. Además, gracias a productos como Alpro Protein es más fácil y delicioso que nunca", indicó.

Hace 10 años, la deportista empezó su dieta 'plant-based' como un estilo de vida con el que contribuir al planeta. "Cuando pasas la vida al aire libre aprendes que el cuidado de la naturaleza es un deporte de equipo. Por eso, pasarme a una alimentación vegetal fue un paso natural con el que me siento muy bien: no solo tengo mucha energía, sino que también me recupero rápido tras el deporte", señaló.

LA DIETA DE GISELA

Gisela empezó con el kitesurf a los 8 años y a los 10 consiguió el primer título de campeona del mundo, ganando también el Record Guiness por ser la kitesurfista más joven en lograrlo. Ahora, con 28, es una de las mujeres referentes del mundo del deporte a nivel mundial y tiene un nuevo reto: disputar los Juegos Olímpicos de París 2024, donde el kitesurf se estrena como deporte olímpico.

Para ello, Gisela Pulido no solo debe adaptar su entrenamiento a las normas de la competición sino ganar peso para disponer de más energía y fuerza, objetivo que pretende conseguir a través de un entrenamiento de 8 horas diarias y una cuidada alimentación.

Pulido desayuna un bol de avena con bebida vegetal y toma un café con bebida vegetal barista de avena, ambas de Alpro. Además, lo acompaña con un vaso de bebida vegetal Alpro Protein con 50 gramos de proteína sabor chocolate.

En los entrenamientos alterna 3 días de fuerza en el gimnasio y 3 días de resistencia en la bicicleta de carretera. También trabaja el 'core' para estabilidad sobre el foil. Además, dedica una parte muy importante de la jornada a flexibilidad y movilidad.

Después desayuna por segunda vez algo de fruta y siempre lo acompaña con un bebible vegetal Alpro Protein con 20 gramos de proteína que ayuda a la recuperación muscular. Para comer, apuesta por platos que le aporten los carbohidratos y proteínas necesarios como verduras al horno, ensaladas de legumbres, cereales como el arroz o la quinoa. De postre toma un pudding de chocolate Alpro con 20 gramos de proteína.

Por la tarde, y con una duración de entre 3 y 4 horas, empieza su entrenamiento en el agua: tiradas largas en diferentes rumbos, viento a favor y en contra y carreras de velocidad. Después del entrenamiento siempre toma proteínas para poder recuperarse muscularmente y así rendir al día siguiente.

Por la noche, suele cenar algo ligero, cremas de verduras, ensaladas y algo de proteína a la plancha como tofu o seitán. Termina el día con un poco de ejercicios de apertura de caderas y movilidad de hombros y escapulas antes de dormir 8 horas.

"Entrenar todos los días requiere mucho sacrificio, pero soy una privilegiada. Mi vida gira en torno al deporte, porque cuando lo practico duermo mejor, me siento mejor. Al final, lo importante es cuidarse a uno mismo, comer sano, pasárselo bien y el deporte lo engloba todo", comentó.

Según la Encuesta de Hábitos Deportivos en España (2020), en los últimos años ha aumentado el número de personas que realiza alguna práctica deportiva, tendencia que explica el crecimiento del segmento de productos altos en proteína (+75%) en comparación al año pasado, siendo los postres proteicos el segmento que más crece (+254%).

Para reclutar nuevos consumidores amantes del deporte en el mercado plant-based, Alpro ha lanzado su nueva gama alta en proteína, diseñada para consumir en diferentes momentos del día. Una apuesta de la marca que incluye el primer pudding proteico vegetal del mercado que ofrece un sabor más natural al ser 100% vegetal y no tener edulcorantes.

Pensadas para el desayuno o tomar con el café, las bebidas vegetales sabor chocolate o sabor natural contienen 50 gramos de proteína. Toda la gama Alpro Protein es de base de soja y está enriquecida con calcio y las vitaminas B12, D y B2. Además, es baja en grasa y en azúcares y no contiene edulcorantes, colorantes ni conservantes.