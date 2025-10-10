Gore-Tex y NNormal de Kilian Jornet se unen para ofrecer un equipamiento sostenible de alto rendimiento.

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Gore-Tex, líder en tecnología impermeable, y la marca NNormal fundada por el deportista Kilian Jornet, que acaba de cumplir el reto de coronar 72 cimas de más de 4.200 metros en un mes en Estados Unidos, y la empresa de calzado Camper en 2022 han firmado una alianza para ofrecer un equipamiento deportivo duradero, funcional y responsable con el medio ambiente.

En virtud de esta colaboración, a partir de esta temporada de 2025 una selección de productos de NNormal incorporará materiales Gore-Tex, ofreciendo protección impermeable, transpirable y duradera sin renunciar a la comodidad ni a un diseño ligero.

Esta alianza refuerza el compromiso de NNormal con el desarrollo de equipamiento innovador para atletas y amantes del outdoor que buscan superar los límites en condiciones auténticas. "Desde que fundamos NNormal, hemos querido colaborar únicamente con socios que compartan nuestros valores fundamentales: rendimiento real, durabilidad y respeto por la naturaleza", afirmó Luís Sito Salas, CEO de NNormal.

Durante décadas, Gore-Tex ha estado a la vanguardia de la innovación textil, ganándose la confianza de quienes se enfrentan a los entornos más exigentes. Sus tecnologías han contribuido a la evolución del equipamiento técnico en la montaña, los senderos y expediciones extremas.

NNormal es una marca de deportes al aire libre, nacida entre las costas de Mallorca y los Fiordos de Noruega. Los productos reflejan la filosofía común entre Camper y Kilian Jornet, durabilidad y rendimiento, que inspiran a disfrutar y respetar la naturaleza. Todo el equipamiento outdoor está diseñado en Mallorca y probado en Noruega, como deja entrever el nombre de la marca (Nor-uega + Mal-lorca).