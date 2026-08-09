Hugo González: "Llevamos en la sangre ser competitivos"

Archivo - Hugo González - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los nadadores españoles buscan a partir de este lunes y hasta el próximo domingo dar su "mejor nivel" y ir "a por todas" en el Campeonato de Europa de deportes acuáticos, cuyas pruebas de natación se celebrarán en el Centro Acuático Olímpico de París.

"Llevamos en la sangre ser competitivos. No solo queremos estar, queremos sacar nuestro mejor nivel y las mejores marcas personales. Si llevan a podios o a ganar, lo dirá la competición", señaló Hugo González en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Natación (RFEN).

El mallorquín, dos veces campeón continental y campeón mundial en de 200 metros espalda en 2024, habló de sus sensaciones y de su gran 1:55.95 en los 200 espalda del Open de España. "No esperábamos esa marca a esas alturas, así que es un buen punto de partida. Vamos a por todas, pero no es lo mismo hacer la marca fuera que en casa. Queremos estar en la final y darlo todo", indicó.

El catalán Luca Hoek, por su parte, reconoció que se está notando "fenomenal". "El Open me salió mejor que nunca. Hemos hecho puesta a punto bajando de metros. Nunca me había notado tan rápido y es una buena noticia. Tengo muchas ganas de empezar", confesó.

"En 100 libre hay mucho nivel. Hay grandes nombres, como David Popovici, que van a correr. Algunos otros también. Vi una entrevista de él en la que decía que estaba entrenando para hacer el récord del mundo. Es humilde, muy culto y me gusta cómo piensa. Es mi referente", añadió.

La turolense Irene Ciércoles, mientras, está a la expectativa. "A ver qué sale en París. He acabado muy contenta con el Europeo júnior. No me lo creía cuando vi el oro en el 100 espalda. Ahora voy a aprender y a disfrutar. Quiero darlo todo, pero este no es un campeonato en el que nadie espere nada de mí. Es un mundo diferente al Europeo júnior. Quiero ver cómo funciona todo y empezarme a acostumbrar para tener práctica cuando me toque empezar a competir de verdad. Espero ver a gente muy profesional y, en eso, muchas diferencias con los júnior", apuntó.

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, en cambio, son el punto de mira para la madrileña María Daza. "Más que un tiempo y un resultado, sobre todo quiero coger experiencia porque quedan solo dos años para los Juegos. Pero sí, en cuanto a resultados, sería bajar la barrera del 54, que la tengo ahí cerquita, y conseguir una final. Tenemos que fijarnos también en las mejores de Europa o del Mundo. Es una oportunidad para competir mejor, más rápido y aprender. Una vez pasas a la final, puede pasar de todo. No lo descarto, pero tampoco es mi objetivo principal", expresó.

La onubense Alba Vázquez también se enfoca en la cita "con la mentalidad que tenía cuando era júnior". "Entonces no sentía presión, no tenía expectativas. Pero lo hago con la experiencia que tengo ahora. He cogido lo mejor de esas dos partes: la mentalidad de júnior de querer comerte el mundo y quitarte la presión por tener más experiencia absoluta". Ahora viene el Europeo, y me encantaría hacer final o top-6 en las dos, como poco. Pero el foco está más en el 400 y en intentar pelear por las medallas. Es lo que digo: el 'no' ya lo tengo y no pierdo nada por intentarlo", subrayó.

Por último, Estella Tonrath afirmó que están "muy tranquilas" antes del debut. "Hemos entrenado mucho esta temporada y sabemos el trabajo que llevamos encima. Vamos a París a darlo todo. Es verdad que vamos a tener esa presión y esos nervios, pero vamos a hacerlo lo mejor posible. Queremos luchar por las finales y quién sabe si por algo más. Miro marcas y también puestos. Creo que, si sale un buen tiempo, conseguiré un buen puesto", finalizó.