Ibiza Destino Deportivo 2025 se presenta como el escenario perfecto para el deporte al aire libre y el turismo

El Movistar Arena de Madrid ha acogido la presentación de Ibiza Destino Deportivo 2025, un evento promovido por el Consell de Ibiza que congrega a atletas de élite, autoridades y entusiastas del deporte para celebrar las ocho pruebas deportivas de interés turístico que tendrán lugar en la isla a lo largo del año.

Los asistentes han disfrutado de un dinámico recorrido por los eventos deportivos, el 10K Ibiza-Playa d'en Bossa, Ibiza Media Maratón, Santa Eulària Ibiza Marathon, la Ruta de la Sal Rumbo Ibiza, la Vuelta a Ibiza MTB SIROKO by Shimano, la Vuelta a Ibiza Cicloturista Campagnolo, la Ibiza Trail Maratón Festival y los Tres Días de Trail Ibiza.

Además, se destacó la riqueza cultural y natural de Ibiza, confirmándola como un destino único para la práctica deportiva, actividades que no sólo atraen a deportistas de élite sino también a aficionados que desean combinar el deporte con la belleza y la cultura de la isla.

Durante la presentación, los embajadores de cada prueba compartieron sus experiencias y expectativas para esta nueva edición. Presentadas por orden cronológico, la primera en pasar por el escenario fue la maratoniana Laura Luengo, embajadora del 10K Ibiza-Playa d'en Bossa, que se disputará el próximo 9 de febrero. "Correr en la isla es una experiencia diferente. Esta carrera nos permite no sólo redescubrir Ibiza, si no que a nivel deportivo es uno de los más rápidos que nos permite ir a por el récord", ha querido señalar Laura.

Elena Congost, atleta paralímpica, ha sido la elegida para representar la Ibiza Media Maratón, que se disputará el 5 de abril. "Sufro más en la media maratón que en la maratón, pero no podía perder la ocasión de disfrutar de Ibiza y de correr por ese idílico paisaje. Es una oportunidad única", sentenciaba Elena.

Un habitual de este evento de presentación de Ibiza Destino Deportivo es Dani Mateo. El atleta vuelve a ser embajador de la Santa Eulària Ibiza Marathon el próximo 12 de abril. "Volveré a elegir la media maratón. Es la distancia en la que llevo varios años y me permite disfrutar del paisaje. La gente descubre de repente pinares, subidas, bajadas, calas recónditas. El que va disfruta y por eso repito", aseguraba el corredor.

Mónica Azón, pionera en el mundo de la regata femenino, es este año la embajadora de La Ruta de la Sal Rumbo Ibiza, en la Semana Santa ibicenca, del 17 al 19 de abril. "La Ruta de la Sal es una regata que todo regatista quiere hacer una vez en la vida. Tiene un recorrido idóneo y es muy segura. Participan muchas mujeres, lo que me enorgullece especialmente", declaraba.

A mitad de la presentación, llegaba el turno del ciclismo. La Vuelta Ibiza MTB SIROKO by Shimano, que toma el relevo a la Ruta de la Sal, se celebra del 18 al 20 de abril. Alberto Contador, embajador de la cita un año más, aseguraba que "es un lujazo ver cómo se hacen las cosas en Ibiza". "Desde que fui allí la primera vez, no me lo he podido perder. Los senderos de montaña, que normalmente no se pueden ver y que se descubren a través de la mountain bike. La recomendaría siempre", afirmó.

Una leyenda del calibre de Miguel Indurain ha sido el encargado de presentar la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo. "La pasada edición, con los últimos seis ganadores del Tour de Francia, fue muy emocionante y será difícil de superar. Fue muy bonito ser parte de ella. No suelo hacer muchas carreras, pero esta no me la pierdo. Aunque algunos vamos a rodar y otras a cerrar discotecas", bromeaba con su compañero.

La Ibiza Trail Maratón Festival, que se celebra el 25 de octubre, tendrá con Cristina Palomo a una embajadora de excepción. "Ibiza ofrece muchísimas cosas. No sólo tienes la prueba, si no que tus acompañantes tienen una agenda completa para disfrutar del evento. Es temporada baja y es una oportunidad inmejorable para conocer la isla. Volveré a la carrera de los 101 Kilómetros y, cómo no, a la Ibiza Trail Maratón Festival", compartió.

Y para terminar la presentación de estas ocho pruebas deportivas de interés turístico, llegaba Nuria Picas. Embajadora de los 3 Días Trail Ibiza, estará en la isla del 28 al 30 de noviembre. "Estos tres días son espectaculares. El viernes se corre en Dalt Vila, algo único que permite correr por Patrimonio de la Humanidad. El sábado tenemos la etapa reina, con varias distancias para todos los públicos. El domingo ya baja y finalizamos con 10 kilómetros. Una experiencia que merece la pena vivir al menos una vez", dijo.

El presidente del Consell Insular de Ibiza y máximo responsable del Departamento de Promoción Turística, Vicent Marí, ha clausurado el acto de presentación señalando que la apuesta de la institución insular por el binomio turismo y deporte, permite mostrar a la isla como "el escenario perfecto para la organización de pruebas deportivas de todo tipo, nivel y condición", un destino abierto "de experiencias que merecen la pena ser vividas".

Marí ha destacado que, si Ibiza se está convirtiendo en un referente deportivo, es gracias a la "ingente labor y la implicación de muchísimas personas que se dejan la piel en la organización de estos eventos" que permiten a la isla ser escenario de pruebas de carácter mundial y que dan a conocer "que Ibiza es mucho más que la oferta tradicional del sol y playa: es cultura, gastronomía, historia y entorno natural".