'Indra Group' se convierte en patrocinador oficial para este ciclo del Equipo Paralímpico Español

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Paralímpico Español (CPE) anunció este miércoles que ha alcanzado un acuerdo con 'Indra Group' para que este se convierta en patrocinador oficial del equipo español que participará en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo de 2026 y en los de Verano de Los Angeles de 2028.

De este modo, la compañía ayudará a estos deportistas a prepararse "para lograr sus éxitos en la más alta competición del deporte paralímpico, promoviendo los valores que encarnan y siendo vehículo transmisor de mensajes de inclusión y de igualdad de oportunidades para todas las personas", detalló el CPE en un comunicado.

'Indra Group' se une así a la familia paralímpica, integrada por las entidades que respaldan el Plan Apoyo al Deporte Objetivo Paralímpico (ADOP), que hacen posible que los deportistas que representan internacionalmente a España cuenten con los recursos necesarios para su preparación a través de becas económicas para poder dedicarse al deporte como primera actividad en sus vidas, entrenamiento en centros de alto rendimiento y servicios multidisciplinares en medicina, fisioterapia, psicología, fisiología y nutrición.

El apoyo de 'Indra Group' contribuirá a que los deportistas paralímpicos españoles afronten su camino hacia Los Ángeles 2028 en las mejores condiciones posibles, con el objetivo de igualar o superar el éxito alcanzado en París 2024, donde el equipo nacional logró un total de 39 medallas, incluyendo 6 de oro, 11 de plata y 22 de bronce.

"Con este acuerdo, 'Indra Group' reafirma su compromiso con la inclusión y los valores del deporte paralímpico, como la igualdad de oportunidades, la superación, el esfuerzo, la excelencia, la resiliencia y el trabajo en equipo", remarcó el CPE, que resaltó que la compañía "mantiene una colaboración activa con numerosas instituciones, universidades y organismos públicos y privados, tanto a nivel nacional como internacional, con el firme propósito de contribuir al desarrollo de una sociedad más inclusiva y equitativa, mediante la innovación tecnológica, la educación, el empleo tecnológico y el fomento de las vocaciones STEM o el deporte".