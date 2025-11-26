Iris Tió: "2025 ha sido mi mejor año, pero estoy segura de que todavía puedo mejorar más"

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
La nadadora española Iris Tió, gran estrella del equipo nacional de artística, subraya que este 2025 ha sido el "mejor año" para ella gracias a sus seis medallas (tres oros y tres bronces) conquistadas durante el Campeonato del Mundo celebrado en Singapur, pero admite estar "segura" de que "todavía" puede "mejorar más" de cara al 2026.
"Estoy supercontenta y creo que ha sido mi mejor año, pero estoy segura de que todavía puedo mejorar más. Contenta de poder seguir entrenando, de que todavía soy joven y esto me motiva mucho para los próximos objetivos", aseguróTió en una entrevista con Europa Press.
Tió brilló en la reciente VIII Gala Valores del Deporte, organizada por el diario 'Sport' en la sede del Comité Olímpico Español (COE), en Madrid. "Con mucha ilusión, estoy supercontenta de estar aquí y de poder celebrar este año, esta temporada que creo que ha sido muy especial, para mí sobre todo. Muy contenta de ver a otros deportistas y de que se nos valore todo el esfuerzo, al final es algo de equipo", comentó.
Pero no quiere que los galardones desvíen el foco de sus siguientes citas. "Tenemos el Europeo, que es la más importante de esta temporada, en finales de julio o principios de agosto. Y como va a ser la más importante, antes vamos a hacer campeonato de Cataluña, de España y un 'open' de World Series. Pero el Europeo es más importante", admite.
Sobre la seleccionadora Andrea Fuentes destaca "su positivismo y su manera de apoyar al deportista de una manera sana y motivadora". "Al final me ha dado mucha confianza porque ella aprecia todo lo bueno que tenemos y lo quiere potenciar. Y al mismo tiempo, trabaja lo que nos cuesta un poco más, pero de una manera como siempre muy positiva y respetando mucho la salud del deportista", subrayó Tió.
"Podemos hablar con ella, no nos mete ese miedo que a veces algún entrenador hace. Con miedo, que dijo ella, se va más rápido; pero con amor se llega más lejos", afirmó parafraseando a Fuentes. Y en ese sentido, ha afirmado que se notó "en todo" su impacto cuando en agosto de 2024 sustituyó a Mayuko Fujiki como seleccionadora de España.
"Trabajamos cada día juntos, todo el equipo; y cuando yo estoy haciendo el solo, me animan y a veces me dan ideas. Creo que es un trabajo de equipo totalmente y que Andrea nos ha dado esa confianza de que va a salir el día de la 'compe'. Trabajar los nervios y enfocarlo a que va a salir; no en plan '¿y si fallamos?', sino en plan 'va a salir porque hemos entrenado'", expresó Tió.
No en vano, ese modelo de dirigir se plasmó en medallas en el último Mundial. "Es un orgullo, más de un sentimiento. Sí es verdad que te acuerdas de todo el camino, de todos los entrenamientos, de la parte de sacrificio también, de que hemos invertido tanto esfuerzo para conseguirlo. Y luego también en lo bonito que es la vida a veces, que te da esa oportunidad de que en ese momento salga bien", relató.
Al hilo de ese sacrificio, la nadadora remarcó que "sobre todo es tiempo" y recordó que se dio cuenta de su potencial "con 15 años, que fue cuando entré en el Centro de Alto Rendimiento". "Sí es verdad que pasas más tiempo con tus compañeras de equipo y las entrenadoras que con tu familia o tus amigos. Al final porque nos gusta mucho y hacemos piña, también somos amigas entre nosotras y entonces es mejor", añadió.
A sus 23 años recién cumplidos, Tió ya mira hacia el futuro. "Creo que voy a seguir vinculada de alguna manera porque me encanta. Cuando estoy mucho tiempo sin estar en una piscina o dentro del agua, lo echo mucho de menos. No sé si como entrenadora, de momento esto no es lo que más me llame la atención. Pero sí que estar dentro del agua; o sea, es que a mí me gusta estar dentro del agua", reiteró.
Aun así, no esconde que ese tema "se plantea" en el día a día. "En el CAR tenemos personas que nos acompañan y al final yo estoy estudiando Comunicación. No sé si voy a hacer algo de la comunicación deportiva o qué. Es algo que sí que tengo que pensar, pero todavía no lo tengo nada claro", reconoció la deportista barcelonesa.
"De momento me encanta la 'sincro', no hay nada que me guste más que hacer deporte. Y sé que a lo mejor cuando tenga ganas de dejarlo o me quiera retirar, será porque tendré otras inquietudes en otro ámbito, pero de momento no lo tengo", sentenció la nadadora.