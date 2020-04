Jan Farrell aconseja deporte, descanso y actitud mental para combatir el miedo al coronavirus

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El esquiador británico afincado en Madrid Jan Farrell aconseja practicar deporte, descansar, buena alimentación y una positiva actitud mental para afrontar el miedo al contagio por coronavirus durante el estado de alarma decretado por el Gobierno español para frenar la expansión de la pandemia.

Jan Farrell considera que todos estos factores son pilares básicos para fortalecer el sistema inmunológico frente a una posible infección por la COVID-19.

"Desde mi experiencia como esquiado profesional y, especialmente, después de la caída que sufrí a más de 200 kilómetros por hora, he aprendido mucho sobre mí y sobre cómo manejo el miedo. Tengo miedo de caerme de nuevo, y, como muchos de vosotros, también tengo miedo del COVID-19", dijo.

El esquiador del Club Amistad madrileño subrayó que "no" ignora el miedo. "Mi primer paso es aceptarlo y luego conocerlo. Me adapto a la nueva situación haciendo todo lo posible para minimizar el riesgo y a la vez aceptando que siempre hay factores que están fuera de mi control. Todo esto me ayuda a racionalizar mi miedo y saber utilizarlo en mi propio beneficio, aprovechando al máximo la situación", explicó.

De padre inglés y madre checa, Farrell vino a España con 4 años y actualmente vive en Alcobendas (Madrid). Es un esquiador que participa en la Copa del Mundo de Esquí de Velocidad desde 2011, disciplina en la que los participantes superan los 200 kilómetros por hora. Apasionado de la nieve desde los 2 años, fue campeón de la Copa del Mundo de Esquí de Velocidad en 2014 y es el plusmarquista mundial de pista cubierta y de esquí sobre asfalto.

Además, Jan Farrell es Director Ejecutivo (CEO) de Liberalia, empresa que fundó con 18 años; miembro del consejo de dirección de la Federación Internacional de Esquí (FIS) como Responsable de Marketing, Comunicación y Medios de Esquí de Velocidad; profesor adjunto y mentor en el Instituto de Empresa (IE); y consejero e inversor Business Angel en proyectos relacionados con 'hardware' inteligente.