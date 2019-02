Jan Farrell intentará batir su plusmarca de 231 kilómetros por hora en la nueva temporada

Publicado 11/02/2019 12:29:14 CET

El esquiador de origen británico Jan Farrell, del Club Amistad de Madrid, iniciará este martes la temporada con la disputa de la Copa del Mundo de Esquí de Velocidad en Salla (Finlandia), en pleno Círculo Polar Ártico, con el objetivo de batir su plusmarca de 231 kilómetros por hora y mejorar el quinto puesto en la general.

En 2018, Jan Farrell consiguió su primer podio, el primero para un club español en la categoría 'reina' con un tercer puesto en Sun Peaks (Canadá). En su quinta temporada competirá contra los esquiadores más veloces del mundo: el 10 veces campeón de la Copa del Mundo, el italiano Simone Origone, quien defenderá el título; el plusmarquista Ivan Origone (254,958 kilómetros por hora); el francés Bastien Montes; y los austriacos Klaus Schrottshammer y Manuel Kramer.

Para este curso, Farrell, que acaba de estrenar su video documental 'The Women of Speed Ski', se ha marcado como reto superar su plusmarca personal de 231,66 kilómetros por hora de 2015. "Llevo 9 meses de pretemporada con trabajo constante de mejora en todas las áreas, desde la aerodinámica hasta la preparación física. Siempre he trabajado para mejorar mi nivel de competición, pero estoy especialmente motivado gracias a los resultados del año pasado", afirmó.

Además, junto a la empresa sevillana Iberian Sportech y su entrenador, Alejandro Muñoz, han desarrollado un nuevo método de trabajo para mejorar su preparación física. "Me preparo 9 meses para bajadas que duran 15 segundos. Viajo cada pocas semanas a Sevilla para ponerme en manos de Alejandro Muñoz. Gracias a su experiencia y a nuestro afán de innovación, hemos hecho progresos muy interesantes. Cuando entrenas apoyado por datos y sabiendo cómo responde tu cuerpo a ciertos ejercicios, todo es más fácil. Tengo la sensación de tener la máquina engranada y noto más confianza en las bajadas de entrenamiento", declaró Jan.

En la pretemporada se ha entrenado en los glaciares austriacos y Finlandia, aunque su primer contacto con la nieve fue en Masella (Girona) el 1 de noviembre, y alcanzó los 180 kilómetros por hora fijado al techo de un coche en el circuito del Jarama.

La Copa del Mundo contará con 9 pruebas en 4 países, Finlandia, Suecia, Francia y Andorra, y comienza con una semana de retraso, ya que la prueba sueca, que iba a ser la primera del calendario, se ha retrasado por condiciones de nieve adversas.