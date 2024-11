Javier Fernández: "El dinero del deporte disminuye, no podemos pedir más limones si tenemos menos limoneros"

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expatinador sobre hielo español Javier Fernández expresó que el dinero para los deportistas "está disminuyendo", por lo que no se pueden "pedir más limones" si hay "menos limoneros" cuando llegan unos Juegos, al mismo tiempo que lamentó que su disciplina solo haya crecido "un poquito, pero no mucho" tras su carrera.

"Nunca se sabe qué puede pasar en una competición y menos en unos Juegos. No es hacer polémica, pero el dinero del deporte va disminuyendo. No podemos pedir más limones si tenemos menos limoneros. La competición es muy complicada. Te puede salir un buen día o un día regular o un mal día. No somos máquinas, somos humanos. Tuvimos una buena participación para lo que tenemos", dijo en una entrevista a Eurosport recogida por Europa Press.

Así valoró el apoyo político y económico al deporte español para Paris 2024, y en concreto dijo que "se podría haber aprovechado un poquito más toda la etapa" en la que Fernández estuvo compitiendo. "Aun así, la gente me pregunta 'con la visibilidad que le has dado tú al patinaje, ¿sientes que ha crecido? ¿hay más niños patinando?'. Un poquito, pero no mucho", lamentó.

"Porque tampoco tenemos pistas de hielo, e incluso algunas de las que teníamos se han cerrado. Teniendo más pistas de hielo puedes dar más oportunidad a personas, niños y niñas a practicar este deporte. Ahora mismo Barcelona no tiene una pista de hielo. No estamos dando espacio a la gente que quiere hacer este deporte", agregó.

Así, espera que el equipo español "crezca" de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina 2026, pero "la clasificación no es fácil". "Lo que podemos hacer es apoyarles para que en este tiempo puedan subir un poquito más de nivel, conseguir las marcas y que puedan ir. Pero luchamos contra países que evolucionan año tras año en este deporte. Nosotros, muy poquito o nos estancamos mucho", opinó.

"A España en unos Juegos Olímpicos siempre se le ve. Pero el seguimiento de esos deportistas tiene que ser en el resto del año. No tenemos una participación tan grande en comparación con los Juegos de verano. Esto es más de las instituciones y de seguir apoyando, porque si no se apoya, no crece. El dinero destinado al deporte se reduce año tras año. Hay incluso personas que yo conozco que han tenido que dejar de patinar porque no les daba a los padres el dinero para llegar a fin de mes", zanjó este tema.

En lo personal, Fernández insistió en que no le "pica ese gusanillo" de la competición, la que dejó "hace casi cinco años", aunque sí "echa de menos la rutina de entrenamientos, ver a los deportistas en competiciones". "Pero competir es una presión muy grande, algo que a mí me afectaba y una de las cosas por las que decidí dejarlo. Sigo haciendo exhibiciones, te quitas el gusanillo de patinar. Con eso realmente se me quitan las ganas de volver a la competición, la presión que tenemos como deportistas es altísima", recordó.

Y se aleja de la posibilidad de ser entrenador de élite. "Para entrenar a un deportista con un nivel muy alto, tienes que tener una buena zona donde entrenar, buen ambiente y todo lo necesario para brindar a esa persona el máximo rendimiento. Cosa que no tengo. En el caso de que tuviese sitio e hiciese lo que dije que haría hace muchos años, que es montar una escuela, tendría que dejar de hacer muchas otras cosas", valoró.

Además, quiso resaltar la medalla de bronce en los Juegos de Pieonchang (2018) por encima de otras preseas. "Es la que más me ha costado conseguir ya estando en el más alto nivel. Era mi última oportunidad porque ya sabía que me iba a retirar y cuatro años más iba a ser imposible. Me daba igual que fuera oro, plata o bronce. Era mi medalla olímpica y por eso creo que es la más importante", explicó.

Finalmente, Fernández admitió que, sobre la despedida de Rafa Nadal, "es muy complicado acertar". "Para él lo importante es haber dicho ese adiós a todas las personas que le hemos seguido durante toda su trayectoria. ¿Si estuvo a la altura? Es que es imposible. O hay fuegos artificiales por toda España o el mundo, o no estamos a la altura. Quien tiene que haberlo disfrutado es él, con las personas que lo quieres disfrutar y de la mejor manera posible", concluyó.