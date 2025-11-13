Jaylen Waddle: "El campo del Metropolitano está genial y la hospitalidad ha sido increíble"

Jaylen Waddle en rueda de prensa tras el entrenamiento de los Miami Dolphins en el Estadio Riyadh Air Metropolitano - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El receptor abierto Jaylen Waddle y el corredor De'Von Achane, dos de los principales jugadores de la línea ofensiva de los Miami Dolphins, se mostraron felices este jueves de su presencia en Madrid para la disputa el domingo ante los Washington Commanders del primer partido de la historia en España de la NFL, la liga estadounidense de fútbol americano.

"Ha sido genial, nos han recibido de maravilla. No sé mucho de fútbol, pero es un lugar bastante tradicional. La hospitalidad ha sido increíble y el campo está genial y en perfectas condiciones", expresó Jaylen Waddle en rueda de prensa en el Riyadh Air Metropolitano tras el entrenamiento.

De todos modos, confesó no conocer demasiado del fútbol y del Real Madrid. "Algo sé porque hubo un partido en nuestro estadio (Hard Rock Stadium), pero no mucho. La verdad es que no soy un gran aficionado al fútbol, pero conozco al equipo y a algunos jugadores. No sé mucho, la verdad", señaló.

A su lado, el corredor De'Von Achane también recalcó su comodidad con este viaje a Madrid. "Ha estado bien. El estadio es impresionante. Es bueno salir y ver cosas diferentes a las de donde venimos. He paseado por la ciudad, he visto muchas cosas y es un ambiente genial, sobre todo porque no se ve esto muy a menudo. Es divertido estar aquí", remarcó.

En lo deportivo, Waddle recordó que "el éxito siempre se trata de victorias de equipo" y que han tenido "altibajos" desde la lesión del también receptor abierto Tyreek Hill. Además, apuntó que en ataque disfrutan "moviendo el balón, extendiendo las series ofensivas y anotando puntos no necesariamente con una formación específica".

"Simplemente buscamos avanzar el balón y anotar puntos. Ese es, en definitiva, el objetivo principal. Sin embargo, el personal que tengamos que usar para lograrlo es el objetivo principal", advirtió sobre su papel actual de primer receptor.

El domingo, le tocará medirse al 'cornerback' de los Washington Commanders Noah Igbinoghene, "un gran competidor" y que "ha estado jugando excelente". "Va a ser un duelo reñido y tengo que estar muy atento", afirmó Waddle.

Preguntado por su buen hacer en las últimas semanas en situaciones límite para los Dolphins, el 'wide receiver' aclaró que no piensa "en nada en particular". "Creo que simplemente se reduce a una gran preparación durante toda la semana, sabiendo que voy a estar listo en el momento justo y en el momento de la jugada, sinceramente", puntualizó.

También habló del liderazgo del 'quarterback' Tua Tagovailoa. "Creo que Tua ha estado genial. Tenía muchas ganas de ser el líder y el mejor capitán de su equipo. Sabiendo que tal vez no lo demostró ante ustedes, creo que realmente le dolió, pero ha estado genial. Simplemente ha sido él mismo, no se deja provocar ni le molesta fácilmente lo que diga la gente", sentenció.

Por su parte, Achane viene de firmar un gran partido en la última victoria ante los Buffalo Bills con dos 'touchdown' y 225 yardas totales, pero resaltó que no es "el único" de los Dolphins. "En ataque siento que jugamos muy bien, pero tenemos que mantener la misma motivación y asegurarnos de seguir así", expresó.

El 'running back' no piensa "en ninguna estrategia" cuando realiza sus largas carreras. "Sólo intento llegar a la zona de anotación lo más rápido posible y espero que nadie me persiga. No tengo cosas en la cabeza, como qué voy a hacer, sólo corro hacia la meta", detalló.

Sobre la comparación con jugadores como Jonathan Taylor, corredor de los Indianapolis Colts, Achane reconoce que "significa mucho". "Hay muchos corredores excelentes en esta liga y Jon Taylor tuvo un 'partidazo' la semana pasada. Incluso durante nuestro partido, cuando mostraban las estadísticas, me costaba creer que hubiera jugado así de bien", manifestó.

"Pero es sólo una competencia sana. Todos los que están en tu posición lo están haciendo bien y tuvieron un gran partido, y uno quiere hacer lo mismo. Es como una competencia sana entre nosotros. Siento que estamos mejorando cada semana y se debe simplemente al entrenamiento de nuestra línea", zanjó.