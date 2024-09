Jennifer Miranda defenderá su cinturón mundial del peso pluma de la WBA en Madrid el próximo 20 de octubre

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La boxeadora española Jennifer Miranda defenderá el próximo 20 de octubre en Madrid su cinturón de campeona mundial interina del peso pluma de la Asociación de Boxeo Femenino, según informó este lunes 'The Boxer Club'.

Según indicó 'TBC', del que es embajadora 'Tormenta' Miranda, esta velada se celebrará en el Teatro Las Vegas de la capital española, bajo el nombre 'Road to the World' y donde la gaditana se enfrentará a la panameña Teresa Almengor (9-1-3), clasificada mundial en el ranking WBA por el cetro mundial vacante.

Miranda llega a la cita como número 1 mundial para la WBA y clasificada mundial entre las cinco primeras para la WBO y la IBF. El pasado 10 de enero conquistó su actual cinturón 'Gold' tras derrotar por decisión unánime a la argentina Lara Altamirano, y el pasado 24 de julio se impuso en una pelea de preparación ante su compatriota Victoria Albons para mantener su invicto tras once combates, uno de ellos por 'k.o'.

Además, 'The Boxer Club' indicó que sigue con la intención de fomentar el boxeo tanto en la parte deportiva en sus 35 clubes como en la parte competitiva en forma de evento. En este sentido, 'Road To The World' será el octavo evento que organice este 2024, que comenzó con 'Noche de Reyes y Reinas' donde precisamente Jennifer Miranda se proclamó campeona Gold WBA.

En este próximo evento, el 'Team TBC' estará presente también con un 'undercard' de boxeadores y boxeadoras amateur de primera línea que ya han participado en las ediciones anteriores de 'The Boxer Day' en este mismo escenario. "'The Boxer Club' espera un lleno absoluto de público y el apoyo y la fuerza de la familia TBC para que Miranda logré tan esperada victoria y que el cinturón mundial se quede en casa", deseó 'TBC'.