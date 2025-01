Joma adapta el icónico modelo de futsal Mundial a la moda casual

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva española Joma ha reinventado la línea de sus zapatillas de futsal 'Mundial' y lo ha adaptado al estilo casual, moderno y cotidiano, manteniendo la esencia deportiva, para el uso diario en entornos urbanos.

Con el objetivo de renovar su gama de calzado 'lifestyle' con el lanzamiento de la nueva colección del modelo Mundial, las icónicas zapatillas de futsal que se han rediseñado para destacar tanto en el campo como fuera de él.

Inspiradas en el tradicional modelo de fútbol sala, son la evolución para quienes buscan un calzado sutil, cómodo y con los valores del deporte plasmados en cada pisada.

El concepto que guía esta nueva línea de Joma, 'Mundial, from pitch to casual', está basado en que el día como deportista no termina en el campo sino que se necesita un calzado que ofrezca el mismo rendimiento y estilo en el resto de actividades diarias.

Las 'Mundial' ahora van más allá del clásico modelo de fútbol sala para unirse a la línea casual. Con este modelo, Joma dado un paso más allá, rediseñándolo con materiales innovadores, de alta calidad, pensados para adaptarse a cada movimiento y garantizar comodidad en todo momento.

Por otro lado, el nuevo aspecto de las Mundial hereda el confort y soporte de la versión de fútbol sala. Joma ha adaptado el diseño con un upper resistente y transpirable, fabricado con piel natural. Este material ha sido siempre uno de los protagonistas del clásico indoor y, por tanto, no podía faltar en esta versión.

De hecho, la aplicación de la tecnología VTS ayuda a que el sudor se ventile más rápido. Tanto la suela como la plantilla se han diseñado pensando en ofrecer unas zapatillas versátiles y con alto nivel de comodidad.

Por un lado, la plantilla Memory Foam absorbe los impactos y suaviza la pisada mientras evacúa la humedad. Por su parte, la suela de caucho reciclado aporta elegancia, resistencia y sostenibilidad en una sola pieza.