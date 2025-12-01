Joma homenajea a Carolina Navarro tras su retirada del pádel profesional - JOMA

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La marca deportiva Joma ha rendido este lunes homenaje a la exnúmero uno mundial Carolina Navarro, que se despidió del pádel profesional el pasado jueves en el Premier Padel GNP Acapulco Major tras más de tres décadas como referente y pionera del deporte.

Nueve veces líder del ranking, triple campeona del mundo por parejas y cuatro veces por equipos, la malagueña cierra una trayectoria "inolvidable" en la que también acumuló doce títulos de España y más de un centenar de coronas internacionales.

La marca española, con la que Carolina Navarro mantiene una alianza desde 2024 como imagen principal, subrayó que su vínculo irá más allá de las pistas. La jugadora forma parte del área de Sponsorship & Partnerships de Joma y seguirá trabajando para impulsar el crecimiento global del pádel, mejorar el producto técnico de la firma y apoyar iniciativas como su asociación de pádel adaptado, Palas para todos.

"Estoy muy feliz de haber terminado mi carrera como jugadora profesional donde quería, en Acapulco, el lugar en el que nació este maravilloso deporte, y como quería, competitiva", señaló Navarro.

También agradeció "la confianza" de Joma y aseguró que desde que conoció la marca "quería ser parte de ese proyecto". "Ha sido un año lleno de aprendizajes, en el que además de competir me he ido incorporando a la marca, donde trabajaré por impulsar el crecimiento del pádel a nivel global y mejorar el producto técnico de la firma. Me siento muy afortunada de formar parte de esta familia", concluyó.