Jon Zabala encabeza la lista de 'Los Leones' para enfrentarse a Irlanda en Leganés

Jon Zabala encabeza la lista de 'Los Leones' para enfrentarse a Irlanda A en Leganés. - RFER

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El regreso de Jon Zabala es la principal novedad en la lista de 32 jugadores convocados de la selección española de rugby, 'Los Leones', para enfrentarse a Irlanda A el próximo sábado 8 de noviembre en el amistoso que se disputará, a partir de las 17:00 horas, en el Estadio Ontime Butarque de Leganés.

'Los Leones' afrontarán el primer encuentro de la temporada internacional 2025-26 con Jon Zabala a la cabeza. El pilier getxotarra de Section Paloise volverá a vestir la camiseta de Los Leones después de su último partido el pasado 13 de julio, cuando la selección española logró una histórica primera victoria ante Estados Unidos.

Dentro del grupo de jugadores que han debutado en Top 14, estarán también vistiendo la elástica española Manex Ariceta, Lucien Richardis y Álvaro García. La convocatoria también destaca por la importante representación de la franquicia nacional CyL Iberians, con 22 jugadores que han participado en el combinado y llegan con más de dos meses de intenso trabajo a sus espaldas.

Éstos son Vicente Boronat, Santiago Ovejero, Imanol Urraza, Iñaki Mateu, Martiniano Cian, Raúl Calzón, Alex Saleta, Beltrán Ortega, Matheo Triki, Antonio Suárez, Pablo Guirao, Yago Fernández, Thierry Futeu, Lucas Santamaría, Nicolás Infer, Gonzalo Vinuesa, Pau Aira, Matthew Foulds, Estanislao Bay, Alvar Gimeno, Egoitz García y John Wessel Bell.

Entre los posibles debuts, de ser seleccionados para la plantilla final, podrían firmar su primera participación con Los Leones Nico Infer, que ya ha demostrado su nivel no sólo en las selecciones M18 y M20 sino también con Iberians, Beltrán Ortega, otra joven perla de la cantera nacional, Antonio Suárez y Yago Fernández.

La convocatoria completa la integran Vicente Boronat, Santiago Ovejero, Imanol Urraza, Iñaki Mateu, Martiniano Cian, Raúl Calzón, Álex Saleta, Beltrán Ortega, Matheo Triki, Antonio Suárez, Pablo Guirao, Yago Fernández, Thierry Youtcheu, Lucas Santamaría, Nicolás Infer, Gonzalo Vinuesa, Pau Aira, Matthew Foulds, Estanislao Bay, Alvar Gimeno, Egoitz García, Lucien Richardis, Jon Zabala, Ekain Imaz, Ignacio Piñeiro, Álvaro García, Mario Pichardie, Gonzalo López, Manex Ariceta, Alberto Carmona, Joaquín Domínguez y John Wessel Bell.