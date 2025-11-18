Juan González Marruecos concluye su etapa como seleccionador absoluto femenino de Rugby XV

Archivo - El técnico sevillano Juan González Marruecos, en su etapa como seleccionador nacional absoluto femenino de Rugby XV. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El técnico sevillano Juan González Marruecos concluyó este martes su etapa como seleccionador nacional absoluto femenino de Rugby XV tras asumir el cargo en abril de 2022, periodo en el que ha conquistado tres títulos de Campeonas de Europa y un título del WXV, y ahora seguirá ligado a la Real Federación Española de Rugby (RFER).

En un comunicado, la Federación agradeció "profundamente" a González Marruecos "su dedicación y esfuerzo durante este periodo en el que Las Leonas han vuelto a competir en lo más alto, una Copa del Mundo". "Desde la directiva federativa, desean trasladar su más sincero agradecimiento a Marruecos por el gran trabajo realizado al frente de 'Las Leonas XV' y le desean la mayor de las suertes en sus futuros retos profesionales", agregó la nota de prensa.

Juan González asumió el cargo en abril de 2022 y, bajo su liderazgo, 'Las Leonas' han levantado tres títulos de Campeonas de Europa, manteniendo la racha de haber conseguido ocho coronas continentales de forma consecutiva, y un título del WXV Global Series, además de lograr la clasificación al Mundial de Inglaterra 2025.

Aunque Juan González deja el banquillo de la selección, la RFER confirmó que seguirá dentro de la estructura de la Federación, asumiendo "otras responsabilidades en otros equipos de la casa, lo que garantiza que su valiosa experiencia y conocimiento continuarán contribuyendo al desarrollo de nuevos proyectos y del rugby español".

La RFER anunciará este jueves, a las 16.30 horas, al nuevo seleccionador, en una comparecencia de José Antonio Barrio ante los medios, ante los que presentará a la nueva persona que se encargará de las labores de 'Head Coach' de 'Las Leonas', que también estará presente en dicha atención a los medios de comunicación.