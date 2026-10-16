Kappa Authentic presenta su nueva colección de ropa para otoño-invierno

Kappa Authentic presenta su nueva colección de ropa para la temporada de otoño-invierno. - KAPPA

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La submarca Kappa Authentic ha presentado su nueva colección de ropa para la temporada de Otoño-Invierno DE 2026, inspirada en el archivo futbolístico de la compañía que reúne prendas de la línea Banda, camisetas de fútbol, chándales y piezas de moda urbana.

Con este lanzamiento, la firma ha recuperado diversos códigos visuales históricos para conectar la cultura del deporte con la moda contemporánea.

La campaña que acompaña a la presentación ha sido fotografiada en los escenarios de Florencia y la campiña toscana, una localización que establece un diálogo entre las referencias deportivas de la colección y un contexto más ligado al estilo de vida urbano.

En el centro de la propuesta se encuentra la línea 'Banda', identificable por la repetición del motivo del logotipo Omini. Para esta temporada, la selección incluye una camiseta de fútbol de manga larga, así como chaquetas y pantalones de chándal inspirados en la relación histórica que la firma ha mantenido con esta disciplina deportiva.

El fútbol mantiene una presencia destacada en el resto de la colección a través de nuevas camisetas y chándales que rescatan elementos del archivo histórico de la marca en Belgrado, Sevilla y Valencia.

Asimismo, el catálogo amplía su oferta hacia el ámbito del 'streetwear' y el ropa casual mediante prendas como una cazadora 'bomber' de pana, una camiseta de rugby, sudaderas con capucha y camisetas con gráficos.

A través de esta combinación de referencias históricas y piezas de diseño actual, Kappa Authentic ha reforzado su propuesta estratégica para la temporada de Otoño-Invierno 2026. De este modo, la marca ha buscado consolidar el vínculo entre su legado en el ámbito del deporte y las tendencias de la moda actual.