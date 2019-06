Laia Sanz afronta el reto de ser la primera mujer en terminar la dura Erzberg Rodeo

Publicado 31/05/2019 15:17:23 CET

Sanz: "Hay mucho trabajo para lograr el objetivo de terminar y ser la primera mujer en hacerlo"

BARCELONA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La piloto española Laia Sanz (KTM) participará este fin de semana en la Erzberg Rodeo 'Red Bull Hare Scramble' 2019 con la intención de conseguir ser la primera mujer en lograr terminar esta prueba de enduro extremo, considerada la más dura de la especialidad y que celebra su 25º aniversario.

"Hay mucho trabajo para lograr el objetivo de terminar y ser la primera mujer en hacerlo. En realidad, no sé si es posible conseguirlo el primer año", reconoció la piloto catalana de Soficat Xerox y KTM en declaraciones facilitadas por su departamento de comunicación.

En esta prueba, la más dura del enduro extremo, el premio "no es acabar primero sino terminar", según desvela el equipo de una Laia Sanz que emulará a Indiana Jones en busca de lograr el trofeo, en una mina de hierro conocida popularmente como el 'Gigante de Hierro'.

Una prueba en la que toman la salida unos 500 pilotos y en la que históricamente apenas terminan "un puñado de hombres" cada año. Nunca antes una mujer ha logrado finalizar, una estadística que Laia Sanz se ha propuesto cambiar este fin de semana.

El año pasado terminaron 23 pilotos, en 2016 fueron apenas 9 y el año anterior sólo llegaron cinco a la meta, de los que cuatro fueron declarados ganadores 'ex aequo'. "La mayoría de los pilotos punteros no pudieron completar el recorrido en su primer intento. Me encantaría romper esa tendencia, pero si no, no pasa nada, no me pongo mucha presión", señaló Sanz.

El circuito no será otro que una mina que acaba en lo alto de una montaña "plagada de dificultades". Entre ellas el tramo llamado Carl's Dinner, de algo menos de 2 kilómetros, en el que no hay más camino que un sinfín de rocas enormes apiladas unas a otras.

En los 23 kilómetros de la prueba, con un límite de 4 horas para completarlos, habrá también rampas en laderas tan inclinadas que casi son imposibles de culminar y pasos estrechos por zonas boscosas llenas de trampas.

Casi 1.700 participantes de 43 nacionalidades, con sólo 49 mujeres, tomaron esta mañana la salida en la llamada Iron Road Prologue, una clasificatoria que serpentea la mina desde la base hasta la cima, situada a 1.466 metros de altitud, con un recorrido de 13,5 kilómetros muy rápido.

Laia Sanz cerró la primera de las dos mangas previstas con un crono de 10:21.8 y este sábado tendrá su segunda oportunidad para clasificarse para el plato fuerte de la prueba, la Red Bull Hare Scramble, que se celebrará el domingo entre las 12.00 y las 16.00 horas con la presencia de los mejores 500 pilotos.

"Una de las claves para terminar es hacer una buena prólogo. Es muy importante conseguir la primera línea y estar entre los 50 primeros, algo que de por sí ya es muy complicado. Salir dentro del segundo grupo de 50 pilotos significa encontrarte muchas aglomeraciones en los obstáculos y se complica todo mucho. Además, parece ser que será un año muy duro, según dicen los organizadores, porque han introducido zonas nuevas aún más difíciles, así que veremos qué sucede el domingo", comentó Laia 'Jones' como le apoda su equipo para este reto.