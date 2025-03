El laureado jugador de hockey patines Jordi Bargalló anuncia su retirada a final de temporada

Será ayudante del seleccionador español Pere Varias en cuanto cuelgue los patines

BARCELONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cuádruple campeón del mundo y de Europa Jordi Bargalló ha comunicado este lunes a través de sus redes sociales que colgará los patines a final de temporada, poniendo fin a su carrera deportiva que empezó hace 28 años y que el veterano jugador de 45 años ha definido como un "viaje único e irrepetible".

"Ha sido un viaje único e irrepetible, me siento muy afortunado de haber podido vivir mi pasión durante tantos años. Mando mi agradecimiento más sincero a mi familia y a toda la comunidad del hockey patines, sobre todo al Col·legi Sant Josep, al Barça, al Igualada, al Oliveirense, a mi Liceo y al Noia Freixenet; así como a las selecciones de España y de Catalunya", expresó.

Tras colgar los patines Bargalló se incorporará como segundo entrenador de Pere Varias en la selección española absoluta masculina de hockey patines. "Recibí la llamada de Pere Varias, abriéndome la posibilidad de poderle acompañar en esta nueva etapa como segundo entrenador de la selección absoluta masculina y no me lo pensé dos veces. Me hace muchísima ilusión y creo que es una entrada ideal para mí en el mundo de los banquillos", declaró.

"Estoy muy contento de volver a la familia de la RFEP, donde siempre he estado muy a gusto en mi etapa como jugador", manifestó Bargalló, quien ganó con el combinado nacional cuatro Mundiales (2007, 2009, 2011 y 2013), cuatro Europeos (2006, 2008, 2010 y 2012) y una Copa de las Naciones (2005).

Un extenso palmarés a nivel de selecciones que el de Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) ha acompañado con numerosos títulos con sus respectivos clubes como tres Champions League, dos WSE Cup, dos Copas del Rey, una OK Liga, dos Copas Intercontinentales y dos Supercopas de Europa en sus 28 años de carrera deportiva.