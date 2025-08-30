Archivo - Las 'Leonas' de rugby XV lidian con Irlanda en su segundo choque del Mundial. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de rugby XV jugará este domingo (13.00 horas) en el cinch Stadium at Franklin's Gardens su segundo encuentro del Campeonato del Mundo absoluto, que se está disputando en Inglaterra, y lo hará ante el combinado de Irlanda, actual nº 5 del ranking mundial.

Las del trébol han cuajado un buen último año, ya que el 29 de septiembre de 2024 batieron a Nueva Zelanda por 29-27 en el WXV y luego acabaron en el tercer puesto del Seis Naciones. Por tanto, para ellas será éste un partido clave en su propósito de pasar a cuartos de final.

Mientras que España cayó por un amplísimo 54-8 contra Nueva Zelanda en su estreno dentro del Grupo C, la selección irlandesa ganó por 42-14 ante Japón en su primer compromiso. Así, la ambición entre las 'Leonas' españolas por avanzar de ronda convertirá este compromiso en una final.

No en vano, el seleccionador Juan González Marruecos presentará en Northampton nueve cambios respecto a su alineación titular frente a las 'Black Ferns', mientras que Irlanda también ha confirmado la realización de siete rotaciones respecto a su primer partido contra las japonesas.

Lourdes Alameda, única delantera que repite de la jornada 1, capitaneará a las hambrientas 'Leonas', y formará la segunda línea junto a Elena Martínez. La primera y tercera línea se renovarán totalmente con Gemma Silva, Marieta Román y Éider García en el 'front row', mientras que Lía Piñeiro, Ana Peralta y Valentina Pérez cerrarán la melé.

La dirección de juego recaerá en Anne Fernández de Corres y Zahía Pérez, que dejará su puesto como primer centro a la joven Claudia Cano, y desplazará a Amalia Argudo a la posición de zaguera. Claudia Peña mantiene el 13 y junto con la propia Argudo formarán el 'back three' Clara Piquero y la última de las novedades, Claudia Pérez.

Irlanda ha ganado cinco de sus últimos ocho duelos ante España, tras haber perdido los tres primeros; éste será el primer cara a cara entre ambos equipos durante un Mundial. En este sentido, cinco de los últimos nueve partidos entre Irlanda y España se han decidido por menos de tres puntos, incluyendo su dos últimos enfrentamientos.