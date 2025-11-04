Los Leones 7s ultimarán en La Palma su preparación para las Series Mundiales

El jugador Manu Moreno en un encuentro con la selección española de Rugby Seven ante Fiyi en Toulouse. - RFER

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de Rugby Seven, más conocida como Los Leones 7s, ultimará su preparación en La Palma, en Islas Canarias, del 7 al 21 de noviembre de cara al inicio de las Series Mundiales, según un comunicado de la Real Federación Española de Rugby (RFER).

El combinado nacional, actual plata Mundial, ha elegido La Palma como su cuartel general de alto rendimiento del 7 al 21 de noviembre. En un momento crucial para la selección, con enfrentamientos a potencias mundiales como Australia, Gran Bretaña y Nueva Zelanda en el exigente estreno del HSBC SVNS 2026 en Dubái, la elección de Canarias responde a que ofrece las condiciones ideales para el trabajo físico y técnico de alta intensidad.

Este entorno permite a los jugadores realizar una puesta a punto "perfecta, mitigando los riesgos de las inclemencias meteorológicas que puedan afectar la preparación en el continente", explicó la RFER en su comunicado.

Además, la presencia de Los Leones 7s, subcampeones continentales y competidores fijos en el circuito mundial, consolida la marca de Islas Canarias, en su búsqueda por ser "el destino donde el alto rendimiento y la calidad de vida se fusionan, atrayendo a deportistas de élite y grandes eventos que proyecten la imagen inigualable de las islas al mundo".

Los 19 jugadores convocados trabajarán en La Palma antes de volar directamente a Dubái, donde se disputa la primera manga de las Series Mundiales del 29 de noviembre al 1 de diciembre, en el estreno de un nuevo y más intenso formato de la competición.