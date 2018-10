Lete espera tener un borrador de la Ley del Deporte "después del verano"

Actualizado 22/02/2018 14:51:27 CET

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, se mostró optimista de que para "después del verano" pueda haber ya un "borrador" de la "tan necesaria" nueva Ley del Deporte que sustituya a la de 1990 y para la que existe "un consenso generalizado en toda la comunidad deportiva" y la "positiva involucración de todos los grupos políticos".

Lete remarcó, en su comparecencia de este jueves en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Repsol, Loterías y Apuestas del Estado y Liberbank, que esta nueva ley es "tan necesaria" y que existe el "consenso generalizado en toda la comunidad deportiva" de que haya una profunda remodelación.

"Tenemos una gran oportunidad en este momento presente para impulsarla. La norma del 90 fue altamente positiva y nos ha traído hasta aquí de forma exitosa, pero es hora del cambio, que es la clave del progreso y a nuestro deporte le queda mucho por progresar pese a su indudable estado de gracia", aseveró.

El mandatario celebró la "positiva involucración de todos los grupos políticos", que están teniendo "una actitud altamente beneficiosa para todos". "Hay unas jornadas parlamentarias para que en el mes de mayo haya podido discutirse y hacer aportaciones", comentó.

"Desconozco si mis antecesores tenían un Libro Blanco como tenemos ahora o si llegaron a un consenso, ése es nuestro compromiso", expresó después de los últimos que ocuparon su actual cargo hablaron de la necesidad de esta nueva Ley del Deporte, pero que aún no haya habido ningún avance. "Espero que después del verano podamos tener un borrador para iniciar los trámites parlamentarios", zanjó.

Una de las novedades de esta nueva legislación podía estar en la regulación del accionariado de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). "No partimos de 0 y con la del 90 tenemos una experiencia importante. Estamos abiertos a todo, también al modelo de la reforma jurídica del fútbol", apuntó.

Para Lete, el modelo del fútbol que recoge la actual ley "no garantizaba el éxito deportivo" y que las SAD "conviven con entidades sin ánimo de lucro". "La garantía del éxito es el camino que empezó LaLiga", recordó. "No es tan importante la forma. Las inversiones deben ser seguras, transparentes, sostenibles y con mecanismos de control", añadió.

Sobre si tiene preferencias en este asunto sobre el modelo alemán, en el que ningún inversor puede tener una participación superior al 51 por ciento, matizó que en Alemania en "unos clubes ha funcionado y en otros no". "También me consta que está siendo cuestionado. LaLiga y la Premier son un ejemplo y envidia de resto, así que el nuestro no es malo", recalcó.

ESPERA MANTENER "LA TENDENCIA AL ALZA" EN EL PRESUPUESTO DEL CSD

Por otro lado, lamentó que "desgraciadamente" no estén todavía en una situación económica boyante en el mundo del deporte, pero que eso no debe impedir "aplicar los principios de gobernanza, transparencia, eficiencia y eficacia".

"Eso nunca es un punto atrás. Las cifras son datos y estas dicen que las cuantías que recibirán las federaciones se acercan a las de 2012 que no fue un año especialmente malo. El 60 por ciento que destinamos en nuestro presupuesto son para ellas", puntualizó.

Además, apuntó que el 2017 fue el "primer año donde un escenario presupuestario olímpico y paralímpico se transfería a un año postolímpico y postparalímpicos, e incluso se incrementaba en unas décimas, que no es baladí".

Así, los 173.722,92 millones de euros de 2017 frente a los 172.970,10 del presupuesto de 2016 del CSD suponen "una tendencia al alza" que desean que se "mantenga" en 2018. "Estamos en escenario en el que se asciende casi a 175 millones (174.792,75), es un crecimiento de más de medio punto y sin contar con los 21 millones de la venta centralizada de los derechos televisivos", analizó.

De este dinero para 2018, "algo más del 91 por ciento es de la gestión directa" del propio Consejo, y 54,2 millones serán para las Federaciones Deportivas, que suponen "un esfuerzo sin ambages por el deporte español". Además, señaló que el "esfuerzo inversor" del Gobierno "no se agota en el presupuesto del CSD" ya que también están "los acontecimientos de excepcional interés público y las aportaciones al ADO y ADOP, que son el máximo exponente de la colaboración pública-privada tan necesaria".

Lete cree que están viviendo "una época dorada marcada por nombres propios" y heredera de Barcelona'92, que marcaron "un antes y un después" en el deporte. "Fue el catalizador y el reflejo de todo lo avanzado por España a través de su deporte, sobre todo es su legado", indicó.

El directivo remarcó que "la tarea nunca esta acabada" para el deporte, "una de las mejores realidades" de España, país que se encuentra en una "situación de privilegio" de la que se pueden "felicitar", sin olvidar el "posicionamiento internacional" que les da el deporte o el impacto económico del "turismo deportivo" en suelo nacional. Por ello, apeló "consolidar este crecimiento con un sistema de financiación sostenible" y mirando también "hacia fuera".

Lete ha vivido en su cargo "14 meses intensos", de los que el "hito más destacado" fue la aprobación del Real Decreto que desarrolla la venta centralizada de los derechos televisivos del fútbol, "un paso altamente positivo para el deporte español y sus deportistas", que contará con nuevas ayudas para el alto nivel, el fútbol femenino y aficionado.

Finalmente, de cara al futuro, el presidente del CSD, además de una nueva Ley del Deporte, se centró en "profundizar en las políticas de apoyo a las federaciones deportivas con rigor y transparencia respetando su autonomía y legalidad vigente" y en "la protección del deportista durante su carrera y posteriormente", principalmente en la del menor para "lograr su mejor protección ante posibles abusos".

También se refirió a la continuidad del Programa Universo Mujer "para cerrar definitivamente brecha en el deporte femenino", y que será renovado antes aún de que expire el actual, el 31 de diciembre, y en la "práctica del deporte para combatir el sedentarismo promocionando una actividad físico-deportiva saludable, regular y segura".