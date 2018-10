Lete repasa el presente y futuro este jueves en los Desayunos Deportivos de EP

Publicado 21/02/2018 12:39:58 CET

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, repasará el pasado y presente, y los planes de futuro del deporte español este jueves (10:00 horas) en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Liberbank, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y Repsol, en un acto que se celebrará en el hotel InterContinental de Madrid.

Al acto acudirán, entre otros, los secretarios de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomart; de Educación, Formación Profesional y Universidades, Marcial Marín, y de Economía y Apoyo a la Empresa, Irene Garrido, y el viceconsejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid, Álvaro Ballarín.

También estarán el presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda; el vicepresidente del COE, Francisco Blázquez; el Director General de Deportes del CSD, Jaime González Castaño, y el de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD), José Luis Terreros, el presidente de LaLiga, Javier Tebas; el de la RFEF en funciones, Juan Luis Larrea, y el Honorífico de la ACB, Eduardo Portela.

No faltarán tampoco la secretaria general para el Deporte de la Xunta de Galicia, Marta Míguez; el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo; el Director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño; el vicepresidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), Jesús Barbadilla, y el ex presidente de este sindicato y candidato a la presidencia de la RFEF, Luis Rubiales.

Éste es el último Desayuno Deportivo de la décima temporada de este foro, que fue inaugurado por el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI), el español Juan Antonio Samaranch Salisachs, y al que le siguieron en junio el ex secretario de Estado para el Deporte Jaime Lissavetzky, presidente de la Fundación España Activa desde febrero de este 2017, y el presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado.

Igualmente acudieron el Director General del MAPFRE en la Volvo Ocean Race (VOR), Pedro Campos, que hizo de presentador del patrón del desafío español en la VOR, Xabi Fernández, y de los tripulantes Támara Echegoyen, primera española en la historia de la regata, y Joan Vila, considerado como el mejor navegante del mundo.

Y en los anteriores, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, anunció la aplicación de la tecnología del famoso VAR para la próxima temporada 2018-19 para ayudar a los árbitros en las jugadas polémicas, mientras que Alberto Contador, doble ganador de Giro y Tour y tricampeón de La Vuelta, expuso sus planes con la Fundación y el equipo ciclista que llevan su nombre.

En campañas precedentes desfilaron los principales protagonistas del deporte nacional e internacional, caso de directivos de clubes, organismos y entidades deportivas y deportistas y exdeportistas de múltiples disciplinas.

Entre ellos, los ex ciclistas Miguel Indurain, el propio Alberto Contador, y Joaquim 'Purito' Rodríguez, el jefe de filas del Movistar Alejandro Valverde, el Director General de La Vuelta, Javier Guillén, y su antecesor, Víctor Cordero, y el mejor atleta y la mejor baloncestista españoles de todos los tiempos, Fermín Cacho y Amaya Valdemoro.

Los presidentes del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, el ex del FC Barcelona Sandro Rosell, el entonces del Real Madrid Ramón Calderón, el exseleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque y el ex entrenador del Real Madrid Rafa Benítez, actualmente en el Newcastle, acudieron también a este 'ágora del deporte'.

También estuvieron los pilotos Dani Pedrosa, Marc Márquez, Maverick Viñales, Álex Crivillé y el '12+1' veces campeón del mundo Ángel Nieto, los nadadores Rafa Muñoz, Aschwin Wildeboer, Mireia Belmonte y Melani Costa, las de 'sincro' Ona Carbonell y Raquel Corral, los pilotos Carlos Sainz, Marc Coma y Stephane Peterhansel, 'Monsieur Dakar', y el golfista Miguel Ángel Jiménez.

Igualmente, el exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón, los expresidentes del CSD Albert Soler y Miguel Cardenal, y el actual, José Ramón Lete, el presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda, el expresidente de la LFP José Luis Astiazarán, y los exconsejeros delegados de Madrid 2016 y Madrid 2020, Mercedes Coghen y Víctor Sánchez.

Pasaron igualmente por este foro presidentes y expresidentes de federaciones nacionales como José Luis Sáez (baloncesto), José Luis Escañuela (tenis), Gonzaga Escauriaza (golf), Fernando Carpena (natación), José María Odriozola (atletismo), el entonces presidente de la Asociación de Deportistas (AD) Cayetano Martínez de Irujo y la ex Directora General de Deportes del CSD Ana Muñoz.

No faltó la presencia de representantes internacionales como el entonces Embajador para el Legado Olímpico y Paralímpico de Londres 2012, Lord Sebastian Coe, actual presidente de la IAAF; el ex Embajador del Reino Unido en España Giles Paxman; el ex Director General de la Volvo Ocean Race (VOR) Knut Frostad, el ex Director General Delegado de ASO Yann Le Moenner, y el español Carmelo Ezpeleta, Director Ejecutivo de DORNA Sports.

Intervinieron, además, los seleccionadores nacionales que fueron campeones del mundo José Vicente 'Pepu' Hernández, Paco Antequera y Javier Lozano, actual presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS).

El Secretario Extraordinario de Seguridad para Grandes Eventos de Brasil, Andrei Augusto Passos Rodrigues, el Director Ejecutivo de la Euroliga, Jordi Bertomeu, el Embajador de Francia en España, Yves Saint-Geours, el ya ex presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) Luis Rubiales y el vicepresidente de NBA para Europa, Oriente Medio y África, el español Jesús Bueno, figuran también en la lista de intervinientes.

