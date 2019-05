Linacisoro y Ginés inician a los 'pericos' Javi López, Brenda Pérez y Cristina Baudet en la escalada

Publicado 09/05/2019 19:29:27 CET

BARCELONA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Los escaladores españoles Mikel Linacisoro y Alberto Ginés han iniciado este jueves a los jugadores del RCD Espanyol Javi López, Brenda Pérez y Cristina Baudet en el mundo de la escalada, con un monolito de baja dificultad instalado en las instalaciones del club blanquiazul.

En un acto organizado por LaLigaSports, por el propio club espanyolista y por la Federación Española de Montaña y Escalada, tanto Linacisoro como Ginés han ejercido de maestros de ceremonias con los jugadores, que han logrado llegar a la cima del monolito.

"Gracias a sus indicaciones lo hemos hecho creo que aceptable, ya lo dirán ellos pero creo que lo hemos hecho bien. Ha sido una experiencia muy chula la verdad", ha reconocido Javi López al finalizar su escalada.

Mikel Linacisoro, único escalador español que estuvo en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018, y que fue bronce en dificultad y octavo en la combinada en el Campeonato del Mundo de Innsbruck 2017, ha destacado la habilidad de los jugadores.

"Se ve que son deportistas y que se manejan bien en cualquier cosa, les hemos visto muy ágiles. Se han quedado con ganas de más y a ver si podemos llevarles", ha dicho. Igual que Alberto Ginés, campeón de Europa y subcampeón del Mundo de dificultad sub-16, campeón de Europa sub-18 y 7º en la prueba de Copa del Mundo absoluta de Arco (Italia).

Por su parte, Brenda Pérez se ha quedado con ganas de más. "La verdad que esto era fácil, pero porque es pequeñito o porque se nos dan bien los deportes en general. Me gustaría hacerlo más alto, a ver si me dejan algún día y me enseñan otro sitio más guay", ha manifestado.

Cristina Baudet, pese a las dudas iniciales, también ha dado visibilidad a la escalada gracias a la aportación de dos de los escaladores más prometedores de España. "Bien, la verdad es que bien. Parecía que no lo íbamos a hacer pero al final sí, nos hemos fiado de ellos", ha afirmado.