Lola Riera: "Me parece increíble todo lo conseguido con España"

La valenciana deja las 'RedSticks' con 211 partidos y como máxima goleadora histórica

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española de hockey hierba Lola Riera ha anunciado su retirada como internacional y dejará las 'RedSticks' como máxima goleadora histórica, con 110 goles en un total de 211 partidos con la selección española, en un recorrido que califica de "increíble" y en el que ha sumado un bronce mundial y europeo y tres diplomas olímpicos.

Según confirmó la jugadora valenciana, de 33 años, cuelga el stick como jugadora internacional tras una larga trayectoria, con esos 211 partidos internacionales y siendo la máxima goleadora de España con 110 dianas, si bien Lola Riera continuará jugando en el Sanse Complutense, equipo al que regresó la temporada pasada tras su periplo en el HGC neerlandés.

"Este momento es difícil de asimilar para todos los deportistas; es una vida dedicada al deporte con unas rutinas muy exigentes. Pero todo tiene un inicio y un final. Me siento una afortunada de haber vivido todo lo que he vivido, ha sido muchísimo más de lo que podría haber imaginado cuando empecé en este deporte", reconoció la jugadora en declaraciones facilitadas por la RFEH.

Riera ganó la medalla de bronce en el Mundial de Londres 2018 y en el Europeo de 2019, además de tres diplomas olímpicos conseguidos en Río 2016, Tokyo 2020 y Paris 2024. "La verdad que me parece increíble todo lo conseguido. Es mucho más de lo que soñaba cuando era pequeña. He ganado varios títulos, varias medallas y he llorado muchas derrotas, pero creo que en este punto es más importante acordarse de con quién y cómo ha sido todo", se sinceró.

Y dejará en las 'RedSticks' un hueco difícil de llenar, ya que se retira una jugadora que desde los 4 años vivía por y para el hockey huerba. "Empecé con 4 años en este deporte porque quería pasar más tiempo con mis hermanos. Mi madre me contaba que si ellos no estaban en casa me ponía a llorar. Fue una casualidad en nuestra vida, pero se convirtió en algo muy importante", explicó.

"Desde siempre he sido muy competitiva y probablemente mis hermanos también tengan mucho que ver en esto. En casa cualquier cosa podía acabar en una pelea a ver quién ganaba. Es por eso por lo que, para mí, el mejor momento de mi carrera deportiva ha sido justo al final. Poder vivir unos Juegos Olímpicos junto a mi familia ha sido mi logro más especial. Por circunstancias de la vida ni en Río ni en Tokio pudieron ir a verme y al final, en París, los 4 pudieron venir. Además, se añade que fue algo mucho más inesperado que en otras ocasiones", recordó.

Más allá de la familia, la valenciana está muy agradecida a la afición. "Solo puedo tener palabras de agradecimiento para toda la gente que, de una manera o de otra me ha ayudado a conseguir todo lo que he conseguido. Han sido muchos años con momentos muy buenos y muchos éxitos, pero probablemente más momentos malos y derrotas, pero estando bien rodeada he conseguido cumplir con creces todos mis objetivos", manifestó.

Lola Riera no quiere dejar escapar la oportunidad de enviar un mensaje de ánimo y esperanza al pueblo valenciano, que tanto está sufriendo tras los efectos de la DANA. "Quiero enviar mucha fuerza a todas las personas que están pasando momentos difíciles. Sé que la situación es complicada, pero también sé que saldremos adelante", se sinceró.